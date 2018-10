Udo Quade ist jetzt Ehrenbürger der Gemeinde Ehrenburg

Wesenstedt - „Vielen Dank für die Ehrung. Ich bin stolz auf diese Auszeichnung“, sagte Udo Quade, nachdem ihm am Dienstagvormittag das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde Ehrenburg verliehen wurde. Zweiflern werde er humorvoll begegnen und sich an die Weisheit halten, nicht ins „Musloch“, sondern in die „Sünn“ zu schauen.

Der Rat der Gemeinde Ehrenburg hatte die offizielle Anerkennung seiner Verdienste um die Gemeinde und ihre Bürger mehrheitlich beschlossen, Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher überreichte die entsprechende Urkunde an Udo Quade am Dienstag – der feierte seinen 90. Geburtstag. Der Jubilar sei die Hälfte seines Lebens ehrenamtlich für die Allgemeinheit im Einsatz gewesen, sagte Schumacher. Er erinnerte an die 45-jährige kommunalpolitische Arbeit von Udo Quade, der unter anderem 15 Jahre als Bürgermeister und zehn Jahre als stellvertretender Bürgermeister gewirkt hatte.

Udo Quade habe heute noch sichtbare Spuren hinterlassen, sagte Schumacher mit dem Hinweis auf seine Initiative für den Bau des Tennisplatzes und die Herausgabe des Gemeindebriefes oder das Erstellen eines Veranstaltungskalenders.

Er sei darüber hinaus stets „dicht bei den Bürgern“ gewesen, habe vielen beim Ausfüllen der Rentenanträge durch das „Bürokratiewirrwarr“ geholfen und sich für die Jubilare viel Zeit genommen: „Du hast die Latte für deine Nachfolger im Bürgermeisteramt sehr hoch gehängt.“

Erster Schritt in neue Anerkennungskultur

Schumacher erinnerte auch an stürmische kommunalpolitische Zeiten: „Wir haben uns Knüppel zwischen die Beine geworfen und uns gegenseitig die Anträge kaputtgemacht.“ Ehrenamtliches Engagement, aber auch ein respektvoller Umgang miteinander seien Grundvoraussetzungen für die Zukunftsfähigkeit einer Gemeinde. In diesem Sinne sei die Verleihung des Ehrenbürgerrechts an Udo Quade ein erster Schritt in eine neue gelebte Anerkennungskultur und ein Signal dafür, Gräben der Vergangenheit und Gegenwart zuzuschütten. „Darüber, dass dem Dank für ehrenamtliches Engagement in dieser Weise ein offizieller Anstrich gegeben wird, sollten wir uns alle freuen“, kommentierte Udo Quade seine Ehrung.

Glückwünsche überbrachten auch Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker, die Schützenpräsidenten Ralf Lüllmann (SV Wesenstedt-Harmhausen) und Klaus-Dieter Denker (SV Ehrenburg), Henning Jürgens (FDP-Ortsverband Sulinger Land) sowie Heimatvereinsvorsitzende Margret Bliefernicht. Sie bedanken sich bei ihrem langjährigen Mitstreiter für seine Einsatzbereitschaft und seine Geradlinigkeit. Henning Jürgens bescheinigte Udo Quade: „Du bist das beste Beispiel dafür, dass ehrenamtliches Wirken in Politik und Vereinen jung hält.“

