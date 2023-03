Punkrock bis die „K-Scheune“ in Sudwalde bebt mit „Autopilot Aviators“ und „Caudawelsh“

+ © Privat Caudawelsh rocken die Bühne. © Privat

Sudwalde - Natürlich gibt es Snacks und Getränke – vor allem aber Musik, live und in vollem Punk-Modus, wenn am Freitag, 10. März, ab 19 Uhr die „K-Scheune“ in Sudwalde bebt. Unter dem Motto „Surströmming meets Kohl & Pinkel“ haben sich „Autopilot Aviators“ aus Schweden und „Caudawelsh“ aus Ohlendorf zum gemeinsamen Konzert in Sudwalde verabredet.

Der Eintritt ist frei, es geht ein Hut rum. „Autopilot Aviators“ spielen Kickass-Punkrock, heißt es über die Schweden. Musik, die „frech, frei, kompromisslos und geradeheraus direkt ins Hirn geht und von dort die Beine infiziert“. Kein Schnickschnack, dafür handgemachter, ehrlicher „Rock’ n’ Roll, der mit Wucht und einem genialen Gesang über die Bühne fegt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

+ Autopilot Aviators aus Schweden sind zu Gast in Schweden. © Privat

Die vier Jungs von „Caudawelsh“ aus dem Mellinghausener Ortsteil Ohlendorf, Bremen und dem Sulinger Umland zelebrieren mit zwei Gitarren, Bass, Drums und Gesang „die heilsame Wirkung des Krachs, ohne dabei einem bestimmten Konzept zu folgen“. Es gehe um die Sache, nicht um den „Erfolg“ in der selbstdarstellerischen Welt. Das funktioniert live am besten, findet das Quartett, das so seit 2017 auftritt. Die beiden Bands haben in den letzten Jahren immer mal wieder gemeinsam eine Bühne gerockt. Am 10. März die in der „K-Scheune“ (Benser Straße 67).