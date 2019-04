Publikum singt die Lieder textsicher mit

„Duo Leuchtfeuer“ verbreitet in Stocksdorf gute Laune

+ Die rund 70 Besucher erlagen der Charme-Offensive der beiden Sänger. Foto: Kurth-Schumacher

Stocksdorf – Georg Galts (67) und Toni de Buhr (73) mussten die 70 Besucher, die sich am Sonntagnachmittag zu ihrem Konzert in der Gaststätte „Zur Landwehr“ der Familie Wohlers in Stocksdorf eingefunden hatten, nicht lange bitten. Das Repertoire des in Esens beheimateten Duos „Leuchtfeuer“ – Heimatlieder von der Waterkant, Oldies, Schlager und Seemannsweisen – genoss, wie die Sänger selbst, Kultstatus. Ob „Vaya con Dios“, „Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern“ oder „Am Golf von Biskaya“: Das Publikum sang die Lieder textsicher mit.