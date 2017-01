Bunter Nachmittag der Jugendfeuerwehr Schmalförden

Harmhausen - Beim „grand finale“ des Showprogramms fiel mit Goldfolie bespannte Kulisse – furioser Abschluss eines langen bunten Nachmittags, den die Jugendfeuerwehr Schmalförden ihren 80 Gästen am Sonntag in der Parkgaststätte bescherte.

Zum Auftakt zeigten die Jugendlichen das Stück „Raphael in den Zeugenstand“, ein Lustspiel von Horst Helfrich im Stil des legendären königlich-bayrischen Amtsgerichts. Stein des Anstoßes war der Papagei Raphael von Witwe Nora Sturm: Er sollte in einer Nacht unzüchtige Lieder gesungen haben. Richter Josef Grosch (Jannik Seelhoff), Staatsanwalt Wenzel Silberberg (Antonia Rademacher) und Verteidiger Ludwig Lemmle (Hanna Kanzelmeyer) versuchen, Licht in den Fall zu bringen.

Am Ende stellen sie fest, dass nicht der Papagei, sondern sie selbst Urheber der nächtlichen Ruhestörung waren. Krankheitsbedingt war die „Angeklagte“ Lena Kunst am Sonntag ausgefallen, ihren Part übernahm Spielleiterin Bärbel Töpperwien.

+ Theaterspaß in Schmalförden. © mks

In weiteren Rollen waren Annabell Rademacher (Protokollführerin Schnörgel), Sophia Schoof (Zeugin Resi Wulf), Hanna Meyer (Zeugin Henrike Baumeister) und Felix Stubbemann (Gerichtsdiener Graulich) zu sehen. Seit Oktober hatte das Ensemble unter der Regie von Regina Wessels und Bärbel Töpperwien das Stück einstudiert.

Die Betreuerinnen Marina Maschmann, Annalena Stubbemann und Annika Lange hatten „ihre“ Jugendlichen im November auf das Showprogramm eingeschworen. Marina Maschmann, Hanna Meyer und „JFS-Mutti“ Bärbel Töpperwien präsentierten dem Publikum die Teilnehmer der „JFS Chart-Show“. Das Missgeschick beim finalen Auftritt der rund 20 Akteure tat der guten Stimmung keinen Abbruch – im Gegenteil.

Am kommenden Freitag, 20. Januar, zeigt die Jugendfeuerwehr ihr Winterprogramm noch einmal im Rahmen einer Abendvorstellung. Sie beginnt um 19 Uhr. Familie Keithahn bietet in der Pause ein Gyros- und Schnitzelbüfett mit Salat und Kartoffelbeilagen an, Tickets hierfür gibt es an der Abendkasse.

Besucher der Sonntagsvorstellung sind zu einem kostenlosen Wiederholungsbesuch eingeladen. Sie können dann das Theaterensemble in Originalbesetzung sehen, und auch die Bühnendekoration wird bis dahin wieder hergestellt sein.

Beim Bunten Abend wird „Bingo“ gespielt. Jendrik Rath kündigte vier Hauptgewinne sowie zahlreiche kleinere Preise an. Sein Versprechen: „Es wird niemand leer ausgehen.“

Im Anschluss an die Darbietungen ist eine Aftershow-Party geplant.

Florian Meyer dankte im Namen der Jugendfeuerwehr allen Beteiligten, die für die Vorbereitung ihre Freizeit investiert hatten. Namentlich nannte er Lara Paul, die in diesem Jahr als Maskenbildnerin im Einsatz war. Sei Dank galt außerdem dem motiviertem Publikum: „Es ist eine tolle Erfahrung für Kinder, vor vollem Saal zu spielen.“

Das Paga-Team bittet um Tischreservierungen für den Bunten Abend am Freitag unter der Telefonnummer 0 42 75 / 3 23.

mks