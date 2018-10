Profi-Kickboxer zeigt „holländischen Stil“ im Siam Muay Thai Club

Seminar für 36 Sportler

+ © Wohlann Leichtgewichts-Kickboxprofi Chris „Bad News“ Baya (vorne links) leitete das Seminar. © Wohlann

Ehrenburg - Im Zeichen des holländischen K 1-Stils stand das Thaibox-Seminar des „Siam Muay Thai Club“ am Sonntagnachmittag in Ehrenburg: Nils Wohlann, Leiter dieser Sparte des TV Schmalförden, hatte Chris Baya aus den Niederlanden als Referenten eingeladen, Kick- und Thaiboxprofi in der, nach eigenen Angaben, weltgrößten Kickboxing-Liga Glory.