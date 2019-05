Profi-Kämpfer Liam Harrison hält nicht zurück mit vielen Tipps

Ehrenburg – Nils Wohlann und sein Team vom „Siam Muay Thai Club“ im TV Schmalförden haben ein paar gezielte sportliche Schläge eingesteckt: Liam Harrison, achtmaliger Muay Thai Weltmeister, war zu Gast. Der Profi gab im Rahmen eines Seminars gerne Einblicke in sein persönliches Training.

46 Teilnehmer aus Twistringen, Sulingen, Ehrenburg, Diepholz, Ganderkesee, Bielefeld, Lüneburg, Hamburg, Euskirchen und aus den Niederlanden schauten genau hin, etwa bei den Sweeps. „Für die ist Liam Harrison weltweit bekannt“, erklärt Nils Wohlann. Sweeps, das ist, wenn ein Sportler die Beine des Gegners wegwischt oder wirft. „Liam Harrison zeigt da eine besondere Explosivität, ist für harte Kicks im Ring bekannt – und gefürchtet“, sagt Wohlann. Und so hätten auch die erfahrenen Teilnehmer und Teilnehmerinnen über Harrisons Perfektion in den Techniken und seine explosiven Bewegungsabläufe gestaunt, sagt Wohlann.

Im zweieinhalbstündigen Seminar blieb Zeit für weitere Muay-Thai-Techniken, etwa solche, in denen man den Ellenbogen einsetzt, um sich aus einem Clinch zu befreien. Das sei nach Muay-Thai-Regeln nämlich erlaubt, erklärt Wohlann. Die Frage-Antwort-Runde mit Liam Harrison nutzen die Teilnehmer, um dem Star mit privaten und sportlichen Fragen näher zu kommen. Gefragt waren vor allem Informationen zum Trainingsalltag von Liam Harrison, seine Meinung zu Muay Thai, Fragen zu seinem Kraft- und Ausdauertraining – und die Sportler freuten sich auch über Tipps zu den Methoden, die der Profi für sein Mentaltraining nutzt.

+ Liam Harrison (l.) und Organisator Nils Wohlann. © r

Dies war das erste Seminar der Schmalfördener, das in Englisch gehalten wurde – doch die Teilnehmer hatten damit keine Probleme. Auch wenn einmal ein Wort nicht gleich bekannt war – die Sportler ließen sich von Liam Harrison und seiner dynamischen Art anstecken. Für Harrison, weltweit gefragter Kämpfer und Seminarcoach, ging es von Schmalförden nach New York und Portugal, bevor er im Juli für Kämpfe in Italien gebucht ist.

Wohlann weiß, dass er viele Absagen geben musste: „Die Nachfrage für die Seminarplätze bei uns war so groß. Die Halle in Ehrenburg hätte für mehr Personen zwar noch Platz geboten, jedoch haben wir uns gemeinsam mit Liam dazu entschlossen, dass wir keine Masse abfertigen wollen, sondern dass die Teilnehmer auch Qualität bekommen. Zusammen mit dem Carabao-Team in Bremen haben wir den Teilnehmern einen weiteren Trainingstag tags zuvor geboten.“

+ 46 Teilnehmer lauschten den Tipps des Profis. © r

Das Seminar mit dem „Siam Muay Thai Club“ des TV Schmalförden war Harrisons erstes Seminar in Deutschland. Dem Profi habe es sehr gut gefallen. „Wir bleiben für weitere Seminare, eventuell zum Jahresende oder im kommenden Jahr, in Kontakt“, kündigt Nils Wohlann an. Er selbst sei sehr zufrieden, dass wieder ein sehr motivierter und sympathischer Profi zu Gast war in Ehrenburg, der allen Teilnehmern ein tolles Seminar geboten habe.

Wohlann verfolge seine Kämpfe und auch seine Trainingsvideos seit langem. „Unter den internationalen Profikämpfern ist Liam Harrison ein Star im Muay Thai. Umso mehr hat es mich gefreut, dass wir ihn höchst motiviert und authentisch, ganz ohne Starallüren, bei uns als Gast begrüßen durften.“