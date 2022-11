Prof. Antje Boetius mahnt beim Mahl des Handwerks Meeresschutz an

Von: Anke Seidel

Die Meeresbiologin Professor Antje Boetius (mit v.l. Volksbank-Vorstand Thorsten Blietschau, Kreishandwerksmeister Matthias Wendland und Hauptgeschäftsführer Jens Lessmann) entführt beim Mahl des Handwerks in die Welt der Ozeane. © Anke Seidel

Professor Antje Boetius erklärt beim Mahl des Handwerks der Kreishandwerkerschaft Niedersachsen-Mitte wichtige Lebensgrundlagen ‒ den Ozean und das Polareis.

Landkreis Diepholz – Diese Reise in die Welt der Ozeane hatte eine Botschaft mit besonderem Tiefgang: Professor Antje Boetius, Meeresbiologin und Leiterin des Alfred- Wegener-Instituts in Bremerhaven, erläuterte beim Mahl des Handwerks, warum die Ozeane unser „life support“-System sind und ein klarer Kurswechsel mehr als überfällig ist. Jeder Einzelne könnte viel zur Bewahrung des Planeten beitragen, war die Botschaft der Expertin an die knapp 180 Gäste in der Parkgaststätte Ehrenburg. Aber das reiche nicht: „Wir brauchen eine komplette Veränderung unseres Handelns.“

Tiefseefischerei ist einer der brutalsten Eingriffe des Menschen in die Natur

Schnörkellos und schlüssig präsentiert Antje Boetius faszinierende Fakten aus der Welt der Meeresbiologie und des ewigen Eises, das längst keines mehr ist. Das beweisen Bilder vom Nordpol.

Immer wieder gibt es Aha-Effekte: Schon gewusst, dass die Hälfte des Sauerstoffs von den Algen in den Ozeanen produziert wird? Dass Haifische älter sind als Bäume? „Wir alle sind vernetzt mit dem Meer“, gibt die Leiterin des Alfred-Wegener-Instituts zu bedenken. Doch es hat sich völlig verändert.

Das Meer wird von Menschen schon bewirtschaftet wie ein Acker.

„Das Meer wird von Menschen schon bewirtschaftet wie ein Acker“, stellt Antje Boetius fest – und charakterisiert die Tiefseefischerei als einen der brutalsten Eingriffe. Seit 40 Jahren sei sie zugelassen, aber habe mit ihren Schleppnetzen schon den größten Teil der Tiefsee-Korallenriffe zerstört. Die Zuhörer sind geschockt: Allein auf ein Fischfilet aus der Tiefsee kommen „ein paar Kilometer“ zerstörte Korallenriffe. „Aber das wissen die Verbraucher nicht“, sagt Antje Boetius. Ohne es zu wollen, tragen sie also zur Zerstörung einer Ur-Grundlage bei.

Zahlen und Fakten

70 Prozent der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. 25 Prozent des Kohlenstoffdioxids (CO2) auf diesem Planeten nimmt das Wasser auf.

90 Prozent allen Lebens ist im Ozean.

Die Hälfte der acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten lebt am Ozean und in Megastädten.

Nur noch zehn Prozent des Bestands wie vor 200 Jahren beträgt die Population der Wale in den Meeren.

Jede Tonne CO2 zerstört drei Quadratmeter Meereis.

500 Jahre dauert im Schnitt der Abbau von Plastik im Meer.

1000 Jahre dauert das Nachwachsen von Tiefseekorallen nach der Zerstörung.

Ganz zu schweigen von der für Tiere immer wieder tödlichen Plastikflut in den Meeren, zu der die Europäer „pro Kopf immer noch viel mehr beitragen als alle anderen Länder der Welt“. Dabei gebe es anderes Material, das Mikroben und Tiefseefische verwerten könnten. Aber das habe natürlich seinen Preis.

Andererseits gibt es doch einen Hoffnungsschimmer: Deutschland wolle von der Förderung von Metallen und Manganknollen aus dem Meeresboden („eine riesige Zerstörung!“) zurücktreten.

Antje Boetius fordert schnellen und radikalen Kurswechsel zum Schutz „fantastischer Lebewesen“

Doch es wird immer heißer auf dem Planeten. Die Klimaerwärmung wirke sich zu 93 Prozent auf die Ozeane aus, zu einem Prozent auf die Atmosphäre und zu je drei Prozent auf Kontinente und Eismassen. Der Effekt auf die Meere: wie beim Eiswürfel in einem Cocktailglas, erklärt die Referentin. Sie berichtet, dass die Eismassen der Arktis und Antarktis atemberaubend schnell schmelzen.

Schon 2012 hatte sich Antje Boetius selbst überzeugt: Die Hälfte der Arktis war bereits abgeschmolzen. Unmissverständlich stellt die Expertin klar: „Wir rutschen in eine Zeit, wie sie nie ein Mensch zuvor erlebt hat!“

Das Forschungsschiff Polarstern im antarktischen Meereis. © AWI/ S. Hendricks

Die Entwicklung ist doppelt fatal: Bisher hat das Eis das Sonnenlicht reflektiert. Weil dieses Schutzschild nun fehlt, erwärmt sich der Planet noch weiter. Ein Schaubild beweist: Die Hitze kommt von Norden und wirkt besonders auf Europa. Und: „Der Nordpol bestimmt, welches Extremwetter uns trifft.“

Deshalb ist ein schneller, radikaler Kurswechsel so wichtig. Und deshalb müsse sich jeder fragen: „Was ist mein Beitrag zur Zukunft?“ Dabei komme es auch auf das Handwerk an, auf seine Ideen und Kreativität. Dafür, so stellt Antje Boetius am Ende fest, gibt es einen alles entscheidenden Grund: „Dieser Planet hat so viele fantastische Lebewesen!“