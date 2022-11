Premiere für Sudwalder „Glühweinzauber“ Sonntag am Heuerlingshaus

Von: Sylvia Wendt

Am Sonntag beginnt am Heuerlingshaus der „Glühweinzauber“ in Sudwalde. Das Foto zeigt Vertreter der Vereine, die ihn stemmen: Dagmar Stubbe-Meyer und Wolfgang Stubbe, Werner Eickhoff und Sascha Knake (von links). © S. Wendt

Sudwalde – Einen Treffpunkt schaffen für alle interessierten Bürger – das soll der „Glühweinzauber“ in Sudwalde. Am Heuerlingshaus aufgebaut sind zwei Holzbuden, Bauzäune mit weißen Planen schützen vor dem Winterwind und Birgit Brand vom Heimatverein wird mit der Deko für eine heimelige Atmosphäre sorgen. „Das wird so in der Zeitung stehen“, erklärt ihr SC-AS-Hachetal-Jugendleiter Sascha Knake, als Brand vorbeischaut. „Oh, dann bin ich wohl in der Pflicht“, sagt Birgit Brand und lacht.

In der Zeitung steht auch, dass der Glühweinzauber in der Vorweihnachtszeit freitags und sonntags geöffnet ist – dank des ehrenamtlichen Engagements zahlreicher Bürger.

Die Ursprungsidee stammt nicht aus Sudwalde, sondern von Sudwaldern, die ähnliche Angebote in anderen Kommunen verfolgt hatten. Einen Treffpunkt zu schaffen, ganz zwanglos und ohne zu viel Aufwand, an dem Zusammenkommen kann, wer möchte, das sollte eigentlich schon 2020 umgesetzt werden, aber die Pandemie hat auch hierfür eine Pause eingefordert.

Nun folgt also die Premiere für den zwanglosen Treff, der sich ausdrücklich nicht nur an die Dorfbewohner richtet. Ersetzen kann und soll er das einstige Gastronomieangebot im Ort nicht. Aber Fakt ist: Es gibt gerade kein Gasthaus, in das man einkehren kann, wenn es einen nach einem Feierabendgetränk oder Schlürschluck der Wahl dürstet. Die Protagonisten beim Pressetermin stellen in Gedenken fest: „Dies ist der erste Winter ohne Strulli.“ Gastwirt Johann Grübmeyer, genannt „Strulli“, hatte „Stührings Gasthaus“ im Jahr 2021 endgültig geschlossen. Der Senior ist im Frühjahr dieses Jahres verstorben.

Kräfte bündeln jetzt für diesen kleinen heimeligen Treffpunkt Schützenverein, SC AS Hachetal, Freiwillige Feuerwehr und Heimatverein: Speisen (herzhaft und süß) und Trank (mit und ohne Alkohol) wird es erstmals am Sonntag, 27. November, geben. Geöffnet ist der Glühweinzauber“ sonntags von 16 bis 21 Uhr (Ausnahme: am 11. Dezember erst ab 18 Uhr) sowie freitags von 17 bis 21 Uhr.

Die Einnahmen sollen für einen guten Zweck sein. Welchen? „Das wissen wir noch nicht, aber wer einen Vorschlag hat, der darf ihn gerne vorbringen“, erklärt Dagmar Stubbe-Meyer.

Ob der Freitag als Termin gut gewählt ist, kann beim letzten Heimspiel der I. Herren des SC AS Hachetal am Freitag, 25. November, geprobt werden, das Spiel gegen die Elf aus Seckenhausen-Fahrenhorst wird nebenan auf dem Sportplatz angepfiffen. Der „Glühweinzauber“ ist an diesem Tag noch nicht geöffnet.

Warum eigentlich gilt das Angebot nur freitags und sonntags? „Wir wollen klein anfangen und gucken, ob das Angebot angenommen wird“, erklärt Werner Eickhoff vom Heimatverein. „Samstags haben viele Termine“, ergänzt Dagmar Stubbe-Meyer. Der Weihnachtsmarkt rund um die Sudwalder Kirche findet alle zwei Jahre statt – mit Verkaufsbuden, auch für Kunsthandwerk, also ganz klassisch.

Das ist der „Glühweinzauber“ betont nicht, versteht sich als reiner Treffpunkt, nicht nur für Sudwalder, sondern für alle Interessierten. Bietet einen Ort zum Klönschnack, in knackiger Kälte, weshalb an Feuerstellen gedacht wird. Schmückende Weihnachtsbäume hat das Ehepaar Kay und Christine Krüger gestiftet.

Der Eingangsbereich des Heuerlingshauses ist geöffnet, man kann hier die Sanitäreinrichtungen nutzen.