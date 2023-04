Präventionskonzept: Jolinchen kommt an bei Kitakids in Stocksdorf

Von: Sylvia Wendt

Ausgezeichnet: Christa Schwenn (mit Jolinchen), Sandra Günther, Mira Renzelmann, Karina Krügel und AOK-Präventionsberaterin Claudia Menschel mit der Plakette (von links; es fehlt Kita-Mitarbeiterin Inga Heidhoff). © S. Wendt

Stocksdorf – Jolinchen, das ist ein grüner Drache, nicht Mädchen, nicht Junge. Der Drache schreibt nix vor und die „Stocksdorfer Wunderkinder“ haben ihn ins Herz geschlossen. Jolinchen ist seit drei Jahren fester Bestandteil im Kindergarten im Ehrenburger Ortsteil Stocksdorf. Ist fest integriert in die Marienkäfergruppe der Zwei- und Dreijährigen, ebenso in der Feldmausgruppe der Vier- bis Sechsjährigen. Jolinchen ist Teil des AOK-Präventionskonzeptes „JolinchenKids“, das mit den drei Säulen gesunde Ernährung, vielseitige Bewegung und der „Fühl mich gut“-Insel für emotionale Stärke ein Programm bietet für Kinder, Erzieherinnen und Eltern gleichermaßen. Um die 20 Einrichtungen im Landkreis Diepholz nutzen das Konzept aktuell.

Wenn (Handpuppe) Jolinchen was „sagt“, hören die Kinder oft besser darauf, als würde eine der Erzieherinnen genau dasselbe sagen. Aber weder die Leiterinnen, Christa Schwenn und Sandra Günther, noch die Kolleginnen Mira Renzelmann, Karina Krügel oder Inga Heidhoff haben etwas dagegen.

Das Konzept hat das Kita-Team überzeugt, denn es lässt sich leicht und flexibel in den Kindergarten-Alltag integrieren. Mittels eines Kartensystems können die Erzieherinnen auch spontan etwa eine Bewegungsübung „aus dem Karton zaubern“. Kids und Jolinchen reisen dann gemeinsam in den „Fitmach-Dschungel“. Die Kinder kennen die Karten aber auch und können anhand der Bilder erkennen, ob es nun Baumstamm spielen heißt oder Fang mich.

Besonders verfängt das System im Bereich Ernährung. Ziel der gemeinsamen Reise der Kids mit Jolinchen ist das „Gesund-und-lecker-Land“. „Die Kinder können alles kennenlernen. Es besteht kein Zwang, sie dürfen alles probieren“, erklärt Christa Schwenn. Karten mit Lebensmittelbildern dürfen die Kinder einmal in der Woche aussuchen, die Lebensmittel dieser Karte werden dann am gemeinsamen Frühstücksbuffet verspeist. Was bedeutet: Gemüse muss geschnippelt werden vorher – und die Kinder dürfen sich ausprobieren. Was sie mit Stolz erfüllt, wenn sie ein scharfes Messer benutzen dürfen, berichtet Sandra Günther. Haben die Kids ihnen bekannte Lebensmittel aus ihrem privaten Frühstück vermisst bei den Karten? „Nein“, sagt Sandra Günther. Das sei noch nie vorgekommen. Tatsächlich habe es bereits Anrufe von Eltern gegeben, die nachfragten, wo manches Lebensmittel zu kaufen ist oder ein Rezept wurde angefordert – das Kind hatte zu Hause so geschwärmt.

Das Konzept umfasst auch eine Schulung der Erzieherinnen, die sich im Alltag viel zu oft selbst vergessen. Ihnen sei aufgezeigt worden, dass sie gegenseitig auf sich achten mögen. AOK-Präventionsberaterin Claudia Menschel hatte dem Team vor drei Jahren das „JolinchenKids“-System vorgestellt, jetzt kehrte sie zurück, mit einer Plakette im Gepäck, die die Einrichtung als „JolinchenKids“-Teilnehmer kennzeichnet. Das Projekt zeigt Wirkung. Es ist aber eines, das die Eltern privat finanzieren. Bisher mit fünf Euro pro Frühstück. Ein Betrag, der jetzt nicht mehr ausreicht. Und: Nicht alle Eltern können sich diesen Betrag leisten. Deshalb werden für die rund 40 Frühstückstermine jährlich (Ferien und Feiertage abgerechnet) Sponsoren gesucht. 1 000 Euro pro Jahr würden den „Stocksdorfer Wunderkindern“ ein Frühstücksbuffet pro Woche garantieren.

„JolinchenKids“ Das Thema Gesundheit sollte für Kinder möglichst früh zum gelebten Alltag gehören, am besten schon im Vorschulalter. Das AOK-Projekt „JolinchenKids“ bemüht sich nicht nur um den Nachwuchs, auch Erzieherinnen und die Eltern wurden in das Programm eingebunden. Das „JolinchenKids“- Präventionskonzept für Kindertageseinrichtungen ist wissenschaftlich fundiert, heißt es in einer Pressemitteilung der AOK, nutze die neuesten Erkenntnisse der Vorschulpädagogik. Es berücksichtige die individuellen Bedürfnisse von Kindergarten, Beschäftigten und Eltern. Ziel sei eine bessere Kindergesundheit mit mehr Bewegung, gesunder Ernährung und einem guten seelischen Wohlbefinden. Weitere Infos zu „JolinchenKids“ gibt es bei AOK-Präventionsberaterin Claudia Menschel (Tel. 05 11 / 90 14 96 11), im Internet und bei den Erzieherinnen im Kindergarten „Stocksdorfer Wunderkinder“.