Prämierte Highland Cattle: Züchterpreis für das Ehepaar Heinz aus Anstedt

Teilen

Erfolgreich in Stadtoldendorf: Genka, Mila und Onko vom Zockeldraff mit Regine Heinz, Henrick Landwehr und Manfred Heinz (von links). © Heinrich Schulte Dammstrasse 53

Highlands aus Blockwinkel und Anstedt überzeugen bei der Schau in Stadtoldendorf - Tarmstedt folgt im Juli.

Anstedt/Blockwinkel – Das Areal in Stadtoldendorf war idyllisch – nicht nur für die Highland Cattle, sondern auch für deren Züchter und das interessierte zweibeinige Publikum.

Und es war ein gutes Pflaster für die heimischen Züchter: Henrick Landwehr aus Blockwinkel, noch relativ neu bei den Schauen, sowie das versierte Züchterpaar Regine und Manfred Heinz aus Anstedt kehrten sehr zufrieden und mit Auszeichnungen für ihre Tiere zurück.

Aus fünf Bundesländern waren 25 Züchter mit ihren besten Tieren zur 28. Jungtierschau des Highland Cattle Zuchtverbandes Niedersachsen nach Stadtoldendorf angereist, berichtet Regine Heinz, die mit Ehepaar Manfred (Zuchtbetrieb: „vom Zockeldraff“) den Züchterpreis für die beste Gesamtleistung gewann. Präsentiert hatte das Ehepaar Heinz fünf einjährigen Highlands.

Die Bullen Onko und Cameron vom Zockeldraff mussten nicht nur gegen ihre übrigen Konkurrenten, sondern sogar gegeneinander antreten und belegten die Plätze 1b und 1c.

Die drei Färsen aus der Anstedter Zucht waren ebenfalls erfolgreich. Sie erreichten in ihren Ringen einen ersten und zwei zweite Plätze: Genka vom Zockeldraff wurde bei der Siegerauswahl der einjährigen Färsen Reservesiegerin. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass unsere jungen Tiere so erfolgreich abschneiden“, freut sich Manfred Heinz. Diese Ergebnisse bescherten dem Ehepaar den Züchterpreis für die beste Gesamtleistung – mit deutlichem Vorsprung. In die Wertung genommen wurden der beste selbst gezüchtete Bulle und die zwei besten selbst gezüchteten Färsen. „Darüber sind wir besonders stolz, da wir diesen begehrten Preis nach 2017 und 2019 bereits zum dritten Mal gewinnen konnten“, freut sich das Züchterpaar Heinz.

Zu dieser bedeutenden Schau in Stadtoldendorf war auch Henrick Landwehr aus Blockwinkel (Zuchtbetrieb: „thor Lannewehr“) mit zwei anderthalbjährigen Tieren gereist. Sein Bulle Orlon thor Lannewehr erreichte in seinem Ring einen 1c-Platz, die Färse Nena thor Lannewehr wurde auf Position 1d rangiert.

„Angesichts der starken Konkurrenz ist das ein tolles Ergebnis, zumal Henrick Landwehr noch nicht so lange am Schaugeschehen teilnimmt“, erklärt Regine Heinz.

Als nächstes Ziel haben die beiden Zuchtbetriebe die niedersächsische Fleischrinderschau in Tarmstedt im Juli ins Visier genommen und hoffen, auch dort erfolgreich abzuschneiden.

Wie stellt sich die Züchterszene nach der Pandemie dar? Haben viele Betriebe aufgegeben? „Nein, ein paar ältere Züchter durchaus, aber es gibt einige Jungzüchter, die einsteigen wollen. Interesse ist immer wieder da“, erklärt Regine Heinz. Aber: Von einem „Run“ auf die Züchtung von Highland Cattle wolle sie nicht sprechen.

Im Blick haben die Züchter indes natürlich auch den Wolf. Noch habe es keinen Riss gegeben, sagt Regine Heinz und schickt ein „toi, toi, toi“ hinterher.

Ihre Herde stehe auf Flächen, die ohne Wolfszaun auskommen. Absichtlich: „Wir wollen sie offen halten für das Rehwild, das so passieren kann.“ sis