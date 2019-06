Neuenkirchen: Offizieller Festakt zum 100-jährigen Jubiläum des Turnvereins

Neuenkirchen - 150 Gäste fanden sich am Samstagabend zum offiziellen Festakt anlässlich des 100-jährigen Bestehens des TV Neuenkirchen (TVN) ein. Das Dorfgemeinschaftshaus, herausgeputzt und dekoriert mit Trikots und Luftballons in den Vereinsfarben und Pokalen vergangener Jahrzehnte, bot das passende Ambiente.

Andreas Henze, Vorsitzender des Niedersächsischen Fußballverbands (NFV) im Landkreis Diepholz, übermittelte TVN-Chef Mark Heitmann im Namen des Kreis-, Landes- und Bundesverbands ein „riesiges Kompliment“ und übergab ihm unter anderem die Ehrenplakette des DFB. Er habe persönlich vielfältige Erinnerungen an den TVN, sagte er mit dem Hinweis auf die Motivation, die Herzlichkeit und die hohe Akzeptanz des Vereins in der Bevölkerung.

Dank und Anerkennung des Turnkreises Diepholz und der übergeordneten Verbände übermittelte Vorsitzende Brigitte Nobis-Meyer. Sie lobte das vorbildliche Engagement des Vereins für den Turnsport; zu ihren Präsenten gehörte ein Fahnenbanner des Deutschen Turnerbunds. Der TVN sei mit seinen 500 Mitgliedern einer der größeren Sportvereine im Landkreis, stellte Axel Knoerig fest. Der stellvertretende Vorsitzende des Kreissportbundes rückte sportliche Erfolge, aber auch das Miteinander der stets zukunftsorientierten Vereinsführung in den Fokus. Aus seinen Händen nahm Mark Heitmann die Heinrich-Hünecke-Medaille des Landessportbundes in Empfang.

Ehrenplaketten und Fahnenbanner

„Ohne euch wäre Neuenkirchen nur die Hälfte wert“, unterstrich Bürgermeister Heinrich Kanzelmeier in seinem Grußwort. Der Verein habe Integration großgeschrieben, als man das Wort noch nicht kannte, und Kindern, bei denen es in der Schule „nicht so lief“, Erfolgserlebnisse ermöglicht. Nicht zuletzt stehe der Vereinssport für Gesundheit und Wohlbefinden, wobei dieser Aspekt an ihm persönlich vorbeigegangen sei, wie er schmunzelnd offenbarte.

In Vertretung der Samtgemeinde Schwaförden, der Gemeinde Scholen und der örtlichen Vereine dankte Karl-Heinz Schwenn den Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen, uneigennützigen Einsatz und viele gesellige Stunden: „Hier ist die positive Kraft des Sports spürbar. Ich wünsche euch weitere erfolgreiche Jahre in der Gemeinschaft und im Sport.“

Prof. Manfred O. Hinz schloss sich mit Glückwünschen des Heimatvereins und einem Rückblick in Versform an („Ist der Fußball immer rund?“). Sport in der Gemeinschaft habe im digitalen Zeitalter eine besondere Bedeutung, unterstrich Landrat Cord Bockhop. Den Sportvereinen komme die Aufgabe zu, gesellschaftliche Regeln zu vermitteln: „Hier lernen Kinder Ausdauer und Zielstrebigkeit, aber auch das Gewinnen und Verlieren.“ Der TVN übernehme in diesem Sinne seit vier Generationen eine wichtige Funktion.

„Ist der Fußball immer rund?

Festredner Hermann Meyer, den Mark Heitmann als „Mann der Mitte“ vorstellte, lobte den Jubiläumsverein für seinen Einsatz für die Gesellschaft. Der Sportplatz sei zentral gelegen und super gepflegt, das Neuenkirchen Open Air, „Kind“ des Vereins, weit über die Grenzen bekannt. „Ich bin stolz auf den TVN und die Macher, die dahinterstehen“, schloss Meyer.

+ Comedy mit Gudrun Kramme (r.) und Wilfried Diedrichs.

Im Rahmenprogramm präsentierten die Neenkarkner Dörpspeeler Gudrun Kramme und Wilfried Diedrichs alias „Frau Becherovka und Frau Havlicek“ einen Sketsch, der den Gute-Laune-Pegel weiter ansteigen ließ.

In seinen Dankesworten an sein Vorstandsteam und alle Helfer und Unterstützer, die zwei Jahre am Programm der Feier zum 100-Jährigen gefeilt hatten, konnte Mark Heitmann seine Rührung nicht verbergen.

Die Festgesellschaft entließ ihn mit Beifallsbekundungen im Stehen und dem Singen der Vereinshymne.