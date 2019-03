Mann prallt mit Opel Calibra frontal gegen Baum

Auf der B61 bei Scholen gab es in der Nacht zu Sonntag einen schweren Unfall.

Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 61 im Landkreis Diepholz. Ein Mann prallt mit seinem Opel Calibra frontal gegen einen Baum und wird schwer verletzt.

Scholen - Nach Angaben der Feuerwehr Schwaförden war der Mann in der Nacht zu Sonntag auf der Bundesstraße 61 in Scholen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit seinem Opel Calibra frontal gegen einen Baum geprallt.

Der Fahrer war im Bereich des Fußraumes eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden, so Gerd Scharrelmann, Gemeindebrandmeister Schwaförden. Die Feuerwehr trennte das Dach des Opels ab, um den schwerverletzten Fahrer befreien zu können.

Schwerer Unfall: B61 beidseitig gesperrt

Der Fahrer wurde von einem Notarzt versorgt und danach in ein Krankenhaus gebracht.

Die Bundesstraße 61 musste für mehrere Stunden beidseitig voll gesperrt werden.

Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Weitere Informationen folgen.

