Poledance ‒ Ganzkörpertraining und Kampf gegen Vorurteile

Von: Sylvia Wendt

Celina Hahn aus Anstedt bei ihrem jüngsten Auftritt im Poledance-Wettbewerb „Steel on Fire“. © Frank Reimann, lichtschaffen.de

Celina Hahn aus Anstedt betreibt Poledance als Hobby. Ihre Freunde zeigen sich begeistert, doch der Sport hat keinen guten Ruf.

Anstedt – Ist das Sport oder nicht? Mit einem klaren „Ja“ wird Celina Hahn aus Anstedt diese Frage beantworten, denn die Übungen an der Pole, an der Stange, erfordern ein gerüttelt Maß an Training. Und zwar ein Ganzkörpertraining, das ihr erlaubt, volle drei Minuten einer anspruchsvollen Kür bei Meisterschaften zu zeigen.

Poledance als Fitnessprogramm und Sport ist gängig in der Stadt, aber selten auf dem Land

Die 22-Jährige kommt aus Anstedt, Ortsteil der Gemeinde Scholen, die keine 800 Einwohner zählt (Stand: Dezember 2021). Und wie kommt Celina Hahn zum Polesport? „Ich habe schon immer herumgeturnt, habe Rad geschlagen, wo ich konnte und dann voltigiert. Ich war also immer schon aktiv.“

Dass man sich eine Pole zuhause einbauen kann, ist noch nicht ganz so lange alltäglich. 2019 aber organisiert sich Celina Hahn eine solche Stange, bringt sich erste Übungen und Handgriffe selbst bei. Aus der Stadt verbreitet sich der Sport nur zaghaft aufs Land, Celina Hahn belegt erste Kurse in Syke.

Dass Poledance einen Beigeschmack hat, bedauert nicht nur Celina Hahn. Das „Tanzen an der Stange“ darf scheinbar in keinem Film fehlen, wenn eine Szene im Rotlichtmilieu spielt. Und wer an der Pole tanzt, muss ja ... Vorurteile sind wie automatisiert.

Auftritt bei den jüngsten Meisterschaften. Hahns Freunde denken sehr positiv über ihr Hobby. © Frank Reimann, www.lichtschafen.

Im Poledance gibt es auch kleidungstechnische Vorgaben. „Der Po etwa muss zu 50 Prozent bedeckt sein. Für Deutsche Meisterschaften gibt es strenge Kleidungsvorschriften, es muss alles familientauglich sein“, erklärt Celina Hahn. Und überhaupt sei der Polesport nicht mit dem Tanzen im Rotlichtmilieu zu vergleichen. Gleichwohl: Bei den Meisterschaften, wie jüngst beim „Steel on Fire“-Wettbewerb, an dem auch Celina Hahn antrat, trage manche Sportlerkollegin gerne High Heels.

Grundsätzlich sei der Polesport in der Stadt bereits ein gängiges Sportangebot, nicht nur für Frauen. Studios, die Kurse anbieten, sind in fast allen größeren Städten vorhanden. Auf dem Land ist Poledance als Sportangebot noch nicht flächendeckend angekommen. Celina Hahn hat sich deshalb die Bremer „Stadtgazellen“ ausgeguckt, um dort dazuzulernen und sich für Auftritte vorzubereiten. Artistik ist für sie alltäglich, buchstäblich, denn als Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau lernt sie im Bremer Varieté-Theater GOP, wohnt in der Hansestadt. Geben ihr die Artisten, die dort engagiert sind, Tipps? Celina Hahn lacht: „Wenn ich sie fragen würde, bestimmt. Die wenigsten wissen aber, dass ich Poledance mache.“ Ein bisschen schürt es aber ihren Ehrgeiz, zu trainieren, wenn sie täglich sieht, wie die Artisten schuften, damit es in der Vorstellung so leicht aussieht.

Celina Hahn hatte anfangs nur Internetvideos, um zu lernen ‒ heute wird der Sport in Studios angeboten

Körperspannung, Kraft und Ausdauer nennt Celina Hahn als Grundvoraussetzung für den Poledance. Jeder Muskel, den sie zum Greifen und zum Halten benötigt, will trainiert sein. Die „Steel on Fire Aerial Art Championships“ finden einmal im Jahr statt, die Szene ist, was Wettbewerbe angeht, noch nicht so üppig besetzt. Wie auch die Wettbewerbe in anderen Sportarten, bieten sie den Poletänzern die Chance, Kontakte untereinander zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und Tipps.

Und was sagen die Freunde? Wie erklärt sie ihr Hobby ihrem Freund? Celina Hahn muss erneut lachen: „Ja ... hm. Meine Freunde finden das alle cool.“ Es gibt Videos, die ihre Tänze zeigen, dann staunen die Freunde: „Dass du dich das traust“, „Krasse Leistung“, „Ich will das auch können.“ Das seien einige der Reaktionen gewesen.

Und genau das wünscht sich Celina Hahn: „Es kann jeder mitmachen. Bei meinen Tänzen möchte ich zum Beispiel eine Geschichte erzählen. Bei der jüngsten Meisterschaft war es die vom Kampf gegen die Schwerkraft.“ Das Ankämpfen gegen Negatives, gegen die Pandemie – dafür stand die Schwerkraft.

Man hat ja nichts zu verlieren, wenn man es mal ausprobieren möchte

Das Hobby „Poletanz“ dem Freund zu erklären, das sei schwierig mit Worten, werde dann aber deutlich, wenn die Choreografie durchgetanzt wird. Tägliches Training wäre gut, könne sie aber an manchen Arbeitstagen nicht leisten. Da müssen dann Dehnübungen reichen, eine kleine Bauch-Beine-Po-Einheit.

Celina Hahn hat sich mit Hilfe des Internets zunächst selber trainiert, rät aber zu Probestunden, gerne mit Trainer – die hätten immens geholfen. Sie habe viel lernen können, das böten Internetvideos eben nicht.

Wer Interesse habe, könne immer wieder zum Schnuppern in die Studios schauen. Deren Zahl wachse stetig. Celina Hahn macht allen Interessierten Mut: „Man hat ja nichts zu verlieren, wenn man es mal ausprobieren möchte.“ Soll es für sie denn auch mal in die Artistik gehen? „Nein, es soll ein Hobby bleiben. Ich bin auch schon gefragt worden, ob ich bei einer privaten Veranstaltung als Show-Act auftreten könne. Aber für die große Bühne? Nein, das ist nicht das Richtige für mich.“

Ist das Sport oder nicht? Celina Hahn ärgert sich dann doch: „Es ist schon schade und erstaunlich, dass immer wieder nur die gängigen Sportarten als Sport betrachtet werden und der Poletanz da nicht gleichgestellt wird.“