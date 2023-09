Plötzlich mit Piktogrammen: Radwegemarkierung auf der K5

Von: Sylvia Wendt

Die neue Radmarkierung auf der Kreisstraße 5 in Wesenstedt wirft Fragen auf. © Kurth-Schumacher

Beispiel Wesenstedt: Radwegemarkierungen auf der Kreisstraße / Landkreis-Info mit neuem Flyer

Ehrenburg – Es gibt einen nagelneuen Flyer, den der Landkreis Diepholz aufgelegt hat und in dem erklärt wird, wie die „Radverkehrsführung in geschlossenen Ortschaften“ erfolgt. Von allein erschließt sich das nämlich nicht immer. Jüngstes Beispiel: Wesenstedt.

Anwohner wundern sich eines Tages, dass Markierungsarbeiten auf der Straße vor ihren Häusern erfolgen. Fragen nach beim Bürgermeister. Der wundert sich auch, denn weder Gemeinderat Ehrenburg noch er als Bürgermeister wurden im Vorfeld gefragt, wie sich hier die verkehrliche Situation darstellt.

Der Landkreis als Auftraggeber der Markierungsarbeiten musste auch nicht nachfragen: Die Straße in Wesenstedt ist die Kreisstraße 5 und liegt damit im Zuständigkeitsbereich des Landkreises. Ein Anwohner beobachtete nun, dass Radler den abgetrennten Bereich auf der K 5 in beide Richtungen befahren (darunter Kinder, die an der Bushaltestelle in dem Bereich aussteigen), dass Fußgänger hier unterwegs sind. Und merkt an: „Der Rest der Straße ist zu schmal, als dass hier zwei Fahrzeuge nebeneinander fahren können, der Bereich ist nur knapp 4,50 Meter breit. Der als Radweg markierte Teil misst gut 1,50 Meter.“

Nun ist es so, dass, wenn zwei Fahrzeuge sich begegnen sollten, das eine Fahrzeug durchaus auf den als Radweg markierten Teil ausweichen darf. Sofern sich dort nicht ein Radfahrer befindet. Ist aber ein Radler dort unterwegs, muss das Fahrzeug hinter dem Radler bleiben, bis es im Abstand von mindestens 1,50 Meter den Radler passieren kann (außerhalb geschlossener Ortschaften sind zwei Meter Abstand einzuhalten). „Wenn dieser Abstand nicht eingehalten werden kann, darf nicht überholt werden“, heißt es im Flyer. Viele Verkehrsteilnehmer aber wissen: Es klappt bundesweit nicht wirklich gut, dass ein Autofahrer entspannt oder gar so lange hinter einem Radler fährt, bis sich ihm eine vorschriftsmäßige Lücke zum Überholen bietet.

Zurück zum neu markierten Radwegabschnitt auf der K 5 in Wesenstedt. Nachgefragt beim Landkreis, in welche Richtung Radler ihn benutzen dürfen. In Richtung Ortsausgang, ausschließlich. In die andere Richtung ist der dort vorhandene kombinierte Rad-/Gehweg zu benutzen, lautet die Antwort.

Und was ist mit Fußgängern und E-Scooterfahrern, dürfen die ihn benützen? Die Antwort aus dem Fachdienst 31, Bürgerservice und Straßenverkehr ist eindeutig: „Radschutzstreifen dürfen auch von E-Scootern, also Elektrokleinstfahrzeugen, benutzt werden, von Fußgängern jedoch nicht.“

Ein Anlieger moniert, dass die Markierung kurz vor einer nicht einsehbaren Kurve im Straßenverlauf endet – ausgerechnet. Das kritisiert auch Bürgermeister Hans-Jürgen Schumacher: „Ich persönlich finde, das ist keine optimale Lösung. Es führt zu Irritationen und man sieht ja, dass es nicht verstanden wird – weder von Autofahrern noch von Radfahrern.“ Für Schumacher bringt die neue Markierung mehr Unsicherheit, als Sicherheit.

In die Ortschaft hinein führt die Straße noch mit einer Mittellinie, erklärt der Anlieger. Der Radweg flankiert die Straße auf der nördlichen Seite. Mitten in der Kurve endet die Mittellinie. Radler auf dem Weg ortsauswärts müssen hier, die Kreisstraße 5 queren.

Mit einem Beschluss aus dem Juli 2021 votierte der Kreistag dafür, möglichst Schutzstreifen an den Kreisstraßen anzulegen. „Diese dienen der Verbesserung der Sicherheit von Fahrradfahrenden im Straßenverkehr“, so die Meinung im Kreistag.

Die Fahrbahn der K 5 wurde kürzlich saniert und die Verkehrsbehörde habe wegen „der schadhaften Nebenanlagen und der fehlenden Fahrbahnbreite ein einseitiger Schutzstreifen für Radfahrende vorgeschlagen“, heißt es seitens des Landkreises. Im Rahmen einer Verkehrsschau im Oktober 2021 sei die K 5 erörtert worden – und es wurde festgelegt, dass die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße in Ehrenburg-Wesenstedt „durchgängig an der südlichen Seite mit einem Schutzstreifen für Radfahrende sowie entsprechende Radfahrsymbole zu markieren ist“, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Bei Ortsterminen seien grundsätzlich immer Vertreter der Polizei, der Straßenmeisterei und der Verkehrsbehörde vertreten. „Da es sich hier um eine Kreisstraße handelt, war die Gemeinde jedoch nicht direkt eingebunden“, heißt es seitens des Landkreises auf Anfrage dieser Zeitung. Und weiter: „Die Markierarbeiten auf klassifizierten Straßen werden von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg beauftragt und witterungsabhängig im Rahmen einer Jahresbeauftragung durchgeführt.