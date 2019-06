Plädoyer für das Zusammenleben

Schulchor der Drei-Freunde-Grundschule erntet für Musicalaufführungen viel Applaus

+ Drei Erdmännchen helfen dabei, die Herden einander näher zu bringen. Fotos: Thiele

Scholen – „Tuishi pamoja“ – Das ist Swahili und heißt in etwa: Wir wollen zusammen leben. Und es ist der Titel des Kindermusicals aus der Feder von Sandra Engelhardt und Martin Maria Schulte, das jetzt die Kinder des Schulchores der Drei-Freunde-Grundschule in der Sporthalle in Scholen zweimal aufführten.