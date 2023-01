Pilotprojekt „Frei-Day“ an der Grundschule Scholen läuft gut an

+ © Wendt, Sylvia Upcycling bereiten Shanice, Veronika, Lenja, Annike und Shanice vor. © Wendt, Sylvia

Die Grundschule Scholen/Sudwalde erprobt seit ein paar Monaten ein besonderes Lernformat. Die Zwischenbilanz ist positiv, die Schülerinnen und Schüler sind bei ihrem „Frei-Day“ mit Eifer bei der Sache.

Scholen – Andere Schulformen? Alternativen zum Frontalunterricht? Bitte sehr – das geht nicht allein in der Großstadt. Die Drei-Freunde-Grundschule Scholen mit Außenstelle Sudwalde probt seit September, ob der „Frei-Day“ ein Lernformat sein kann, das ankommt. Als bisher einzige Schule im Landkreis Diepholz. Und die Frage von Schüler Kian belegt, wie sehr der „Frei-Day“ die Schüler begeistert: „Können wir in der Pause weitermachen?“

Ein Freitag in der Grundschule: Die Türen stehen offen, es ist ruhig, vereinzelt huschen Schüler über die Flure. Die vierstündige „Frei-Day“-Einheit für die Dritt- und Viertklässler läuft. Anschließend folgt eine reguläre Unterrichtsstunde.

Die Lehrerinnen Christine Hoppe und Sarah Spreen haben diese Testphase vorbereitet und begleiten sie. Und es ist bisher eine Erfolgsgeschichte.

Vorbereitung

Am Anfang steht die Elterninformation – es gibt nicht eine kritische Nachfrage, im Gegenteil: „Alle sind begeistert“, berichten Spreen und Hoppe. Die Schüler starten mit dem „Kick-Off-Day“ in das Projekt. Mancher Schüler ist ob der ungewohnten Entscheidungsfreiheit jedoch zunächst ratlos. „Manchem muss eine klare Aufgabe gestellt werden“, erklärt Christine Hoppe. Ist das sonst Aufgabe der Lehrer, hat das am „Frei-Day“ ganz eigenständig eine Schülerin gemacht.

Motivation

Abgesehen von Kleinigkeiten und Einzelfällen, wie beurteilen Sarah Spreen und Christine Hoppe den bisherigen „Frei-Day“? „Viele finden toll, dass sie neue Freunde gewinnen können, da mit der 3. und 4. Jahrgangstufe jahrgangsübergreifend gearbeitet wird“, berichtet Sarah Spreen. Keines der Kinder sei unaufmerksam, keines laut oder reize Grenzen aus: „Alle sind fokussiert auf die Arbeit.“

Daher ist es auch generell ziemlich ruhig am Freitag an der Grundschule Scholen. Warum? „Weil wir uns das Thema ausgesucht haben.“ Sie kümmern sich um ein Thema, das sie interessiert und das sie sich selbst ausgesucht haben. Hier und da greifen die Lehrer ein, geben einen Anreiz in diese oder jene Richtung.

+ Den Besuch beim Bauern bereiten, unter anderem, Tyler, Fiete, Enny und Merle vor. © Wendt, Sylvia

Das steckt hinter dem „Frei-Day“ Laut Lehrerin Christine Hoppe stammt das Lernformat „FREI Day“ (www.frei-day.org) aus der Initiative „Schule im Aufbruch“ (schule-im-aufbruch.de), die 2012 von Prof. Gerald Hüther, Margret Rasfeld (Leiterin der Evang. Schule Berlin Zentrum) und Prof. Stefan Breidenbach ins Leben gerufen wurde. Diese Initiative wird bundesweit und auch durch das Kultusministerium in Niedersachen unterstützt und möchte Schule verändern, alte Strukturen aufbrechen und Lernen neu gestalten.

In Scholen ist der „Frei-Day“ fest integriert in den Stundenplan: Jeden Freitag sind vier Stunden „reserviert“, werden die Projekte jahrgangsübergreifend im Team organisiert. „So wird den Kindern ermöglicht, an selbstgewählten Themen zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN zu arbeiten. 193 Staaten haben diese Ziele ratifiziert und wollen sie bis 2030 umsetzen“, erklärt Hoppe.



Erfolge

Die Kinder lernen, eigenverantwortlich ein Thema zu erschließen: Ideensammlung, Aufgabenverteilung, Recherche, Ansprechpartner suchen, Kommunikation in der Gruppe und mit anderen: Das beschert allen Kindern Erfolge, auch Förderkindern. „Die haben sonst immer einen Erwachsenen an ihrer Seite, der ihnen Aufgaben dezidiert zuweist. Hier aber haben sie die Chance, Eigenmotivation zu entwickeln. Sie stellen fest: Ja, ich kann auch was und erlebe eigene Erfolge“, berichtet Christine Hoppe.

Recherche

Die Tablets zur Recherche können die Kinder zwar nutzen, aber nur dann, wenn das Wlan geht. Auch die Schule hofft auf eine Besserung durch den Breitbandausbau. Die eigene Bibliothek und Material aus der Mediothek stehen den Kindern analog zur Verfügung. Diverse Eltern sind als Experten „mit im Boot“. Die Bauernhofgruppe etwa freut sich schon auf den Besuch bei Bauer Henning Grube in Mallinghausen.

Thema: Bauernhof

Frage an die Schüler: Um was geht es euch beim Bauernhof-Besuch? „Die Massentierhaltung. Der Landwirt, den wir besuchen, hat 1 200 Schweine und wir haben Fragen eingesammelt, die wir dann stellen wollen.“ Die Schüler wollen wissen: Wie alt werden Schweine? Was essen sie? Wie viel wiegt das Schwein?

Eine andere Gruppe bereitet eine Schul-Aktion zum Thema Rassismus vor, in der Upcycling-Gruppe können die Kids genau erklären, was das überhaupt ist: „Dass man etwas aus Müll macht.“

Thema: Upcycling

Leere Konserverendosen sind bunt angemalt – warum? „Dann kann man da Löcher reinmachen, ein Licht reinstellen und mit einem Faden aufhängen im Sommer am Baum.“ Oder man könne sie als Blumentopf nutzen.

Welche Farben eigenen sich? „Tusche hält nicht. Acrylfarbe geht, wenn man die Dose dann lackiert. Am besten ist Acryllack“, lautet die fachmännisch recherchierte Hintergrundinformation der Viertklässlerin. Die Dosen sollen in bunter Vielfalt produziert werden, denn: „Wir wollen sie auf dem Schulflohmarkt verkaufen und das Geld an eine Umweltorganisation spenden.“

Derweil schreibt Schülerin Susanna ein Lied, füllt sich eine Liste kontinuierlich mit Schülern, die einen Erste-Hilfe-Kurs machen wollen, werden Flyer gebastelt und eine Liste für die Müllentsorgung erstellt.

Plastikflaschen, so eine weitere Idee, sollen verbannt werden: Wiederverwendbare Flaschen sollen genutzt werden.

Thema: Natur

Raus aus den Klassen- und Fachräumen treibt es derweil eine andere Gruppe: „Wir bauen ein Naturschutzgebiet.“ Oh, ja? „Nein, einen naturnahen Bereich“, korrigiert Christine Hoppe. Dazu gehört eine Benjeshecke, deren Ausmaße die Kinder für das Foto zeigen. Die Kinder haben auch ein Vogelnest im Baum vorbereitet. Ohne Gerät, aber mit Eifer räumen sie nasses Laub aus dem ehemaligen Hortgarten, die Himbeeren bleiben stehen. Auch die Kräuterspirale des Hortes soll übernommen werden. Aber wo ist die, wundern sich Mitschüler. „Das ist der Steinhaufen draußen.“

+ Wo die Benjes-Hecke geplant ist, zeigen, von links Lukas, Lennard, Sebastian, Noah, Kian, Piet und Gina-Luca. © S. Wendt

Sponsorensuche

Für etliche Ideen und Projekte sind Gelder notwendig. Gelder, die die Kinder über Sponsoren einwerben wollen. Erste Spenden seien bereits an den Förderverein der Grundschule gegangen.

Einen ersten Gast hatten die Schüler bereits. „Bäume im Erdmannwald“ war das Thema – und der dort tätige Förster folgte der Einladung der Kinder und beantwortete viele Fragen.

Und was ist das das Doofe am „Frei-Day“? „Dass er vorbei ist“, heißt es jeden Freitag nach der vierten Stunde.