Peter Hafemann ist neuer Gerätewart

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Beförderte, geehrte, gewählte Mitglieder: Hartmut Schorling, Lukas Melloh, Tobias Finke, Heiner Söhl, Peter Hafemann und Ortsbrandmeister Rolf Bärlein (von links). © Ortsfeuerwehr

Ortsfeuerwehr Neuenkirchen absolviert 20 Einsätze in 2022

Neuenkirchen – 20 Einsätze im Jahr 2022 hatte Ortsbrandmeister Rolf Bärlein für die Ortsfeuerwehr Neuenkirchen notiert. Dass die derzeit 38 aktiven Einsatzkräfte (darunter neun Frauen) auch gut ausgebildet und geschult ausrücken können, dafür ist gesorgt: Der Lehrgangsbetrieb habe sich wieder normalisiert und auch aus Neuenkirchen gab es Teilnehmer, die erfolgreich ihre Abschlüsse erworben haben.

Dank der Unterstützung durch den Förderverein der Ortsfeuerwehr konnte 2022 ein reich bestückter Werkzeugkoffer angeschafft werden. In diesem Jahr sollen es ein mobiler Rauchverschluss sowie Spinde für die Einsatzkleidung im Feuerwehrhaus sein. Zur Ortsfeuerwehr Neuenkirchen zählen auch 18 fördernde Mitglieder, 17 Mitglieder in der von Kameradschaftsältestem Gerhard Stellmann betreuten Altersabteilung. In die überführt wurde jetzt Heiner Söhl. Jugendwartin Merle Hornburg berichtet von 44 jungen Nachwuchskräften in der Jugendfeuerwehr.

Nachdem der bisherige Erste Gerätewart Thorsten Köllner seinen Wohnort verlagert hat, galt es, einen Nachfolger zu wählen. Peter Hafemann erklärte sich bereit, die Aufgabe zu übernehmen – und wurde einstimmig gewählt. sis / r.

Personelles Absolvierte Lehrgänge – Truppmann 1: Lukas Melloh, Lia Scharrelmann und Mara Scharrelmann; Sprechfunker: Lukas Melloh; Kettensäge-Fortbildung: Thomas Bösselmann, Florian Bruns, Sebastian Fischer und Christian Röhe; Ortsbrandmeister-Seminar: Rolf Bärlein

Beförderungen – Feuerwehrmann: Tobias Finke und Lukas Melloh

Ehrung: Peter Hafemann für 40 Jahre aktiven Dienstes