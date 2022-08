Per Zug, Flugzeug und Bus nach Malawi

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Fertig: Das Foto stammt aus dem Jahr 2019,. als die Scholener zuletzt in Malawi waren. © stammt aus dem Jahr 2019, als die Scholener zuletzt in Malawi waren.

„reisende werkschule scholen“ baut erneut Schulgebäude in Nangungu / Suche nach Sponsoren

Scholen – Aufregung macht sich jetzt doch breit: Das letzte Wochenende mit der Familie, Freunden und WLAN. Am Donnerstag, 1. September, steigt die erste Gruppe Schüler und Lehrer der „reisenden werkschule scholen“ (rws) in Bassum in den Zug nach Frankfurt, dort wechseln sie in ein Flugzeug nach Äthiopien und von dort geht es, erneut per Flieger, nach Lilongwe. „Das ist die Hauptstadt Malawis“, erklärt Schüler Momo. Von dort geht es nochmal weiter, per Bus.

Die Reisenden (zwölf Jugendliche, sieben Pädagogen und, erstmals dabei: Kinderarzt Dr. Holger Theek aus Bassum) haben sich vorbereitet. Nicht nur gab es eine lange Liste an Impfungen zu absolvieren, mussten Reisepässe beantragt werden, am Dienstag fällt einer Schülerin ein, dass sie noch einen Bikini braucht, denn: Die Gruppe ist für zwei Monate untergebracht am Ostufer des Malawisees. „Wer sich für die reisende werkschule scholen entscheidet, entscheidet sich auch für das Malawi-Projekt“, erklärt Christoph Heckhausen. Pädagogischer Leiter der rws. Die Reise nach Malawi fiel drei Jahre in Folge aus und nun „bauen wir ein viertes Schulgebäude in der Primaryschool Nangungu, nähe Makanjira.“ Das Schulgebäude werde zwei Klassenräume und 130 Quadratmeter Grundfläche haben und mit Schulmöbeln versehen sein, erklärt Heckhausen. 80 bis 100 Schülerinnen und Schüler werden es nutzen. „Bisher werden sie im Schatten der wenigen Bäume unterrichtet.“

Die Schülerinnen und Schüler der rws sind zwischen 14 und 18 Jahren alt. Momo und Lami, beide 16, freuen sich auf das Abenteuer. „Das wird mein erster Flug sein“, freut sich Momo. Er wolle viele neue Eindrücke sammeln, wie Menschen woanders leben. Trotz Vorfreude: „Ich habe auch zum Teil Angst. Vor allem, wenn ich alle mal nicht leiden kann und in ein tiefes Loch falle.“ Zwei Monate unter ganz anderen Bedingungen, in einem fremden Land, das auch noch einen ganz anderen Rhythmus hat: Das ist intensiv, bestätigt Heckhausen. Lami dachte bis zum Interview, dass es fließendes Wasser gebe in der Unterkunft, aber nein: Die Duschbrause ist eine Schöpfkelle, das Wasser muss extra geholt werden. Zum Tagesablauf gehöre das Aufstehen um 5 Uhr, um 6 Uhr geht es auf die Baustelle, bis 12 Uhr. „Dann ist es zu heiß“, sagt Heckhausen. Momo weiß: „Wir sind vor der Regenzeit dort und es soll Temperaturen geben zwischen 30 und 40 Grad.“ Und abends eben keine Abkühlung. Und kein WLAN im „Resthouse“, wo die Gruppe wochentags untergebracht ist. Für die Wochenenden wird ans Westufer des Malawisees in ein Hotel gewechselt. Mit WLAN und damit mit Kontaktmöglichkeit nach Hause.

Lehrerin Evelyn Seyfried ist bereits vor Ort, handelt Preise aus und ordert Materialien. „Wir rechnen mit Baukosten von 40 000 statt bisher 30 000 Euro. Materialpreise und Transportkosten haben sich stellenweise verdoppelt. Auch Lieferengpässe erschweren die Materialbeschaffung.“ Die rws-Gruppe wird von etwa 25 Arbeitern vor Ort unterstützt. Ohne Maschinen, ohne Strom: „Innerhalb von acht Wochen schaffen wir, vom Abstecken des Bauplatzes beginnend, den Menschen ein fertiges Schulgebäude zu übergeben.“

Die Finanzierung Bisher übernahm Bingo Lotto Niedersachsen den Großteil der Baukosten. „Da sich unser Geschäftssitz jetzt in Bremen befindet, ist dies leider nicht mehr möglich. Wir sind daher auf der Suche nach privaten Spendern und lokalen Partnern. Es fehlen für dieses Jahr noch rund 12 000 Euro“, erklärt Christoph Heckhausen. Mögliche Sponsoren und Spender erhalten unter Tel. 0 42 45 / 7 17 Informationen. Die Spenden sind steuerlich absetzbar (Spendenkonto: reisende werkschule scholen e.v., Volksbank Sulingen, IBAN: DE11 2569 1633 0003 663306, Stichwort: travelling workschool – nungungua primary school).