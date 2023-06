Party in Schweringhausen

+ © mks Der Hofstaat in Schweringhausen mit Interimspräsidentin Gaby Gronemeyer, Jugendkönigin Meike Meins, Fahnenträger Jörg Wulferding, Kinderkönig Tim Protzen, Kinderkönigin Mayra Marquard, Adjutant Finn Hinrichs, Königin Marina Meins mit Prinzgemahl Lukas Meyer, Ehrendame Sina-Marie Schweneker, Ehrendame Michelle Hannekum, Ehrenmitglieder Henning Jürgens und Günter Sillmann und Hauptmann Jens Gronemeyer. © mks

Fröhliches Schützenfest und Damenjubiläum

Schweringhausen – Marina Meins, „die Partymaus“ und ihr Prinzgemahl Lukas Meyer standen im Mittelpunkt des Schützenfestes.

Im Jahr des 50-jährigen Bestehens der Damenschießgruppe waren auch die anderen beiden Titel in weiblicher Hand: Jugendkönigin Meike Meins und Kinderkönigin Mayra Marquard komplettierten das Damen-Trio.

Am Freitag und Samstag ließ sich das Schützenvolk per Bus zur Residenz der erwachsenen Majestäten nach Öftinghausen chauffieren, an beiden Tagen erfolgten kleine Ausmärsche – am Samstag in Schweringhausen mit Kranzniederlegung am Denkmal.

Bereits am Freitag erhielt Jens Gronemeyer den Kaiserpokal, die stellvertretende Präsidentin Gaby Gronemeyer begrüßte außerdem Henning Jürgens und Günter Sillmann als neue Ehrenmitglieder.

Der Samstag stand im Zeichen des Damenjubiläums. Viele Gratulanten füllten das Zelt ab dem frühen Abend. Für Stimmung sorgte DJ Rainer Clausing. Und die „Partymaus“ machte ihrem Namen alle Ehre. mks