„Paolo ut Italien“ feiert am Sonntag in Neuenkirchen Premiere

Von: Gerhard Kropf

Teilen

Paul gibt sich als Paolo aus – Dorothee (links) ist fassungslos. © Kropf

Neuenkirchen – Die Neenkarkner Dörpspeeler bereiten sich mit den letzten Proben auf die Premiere ihres Theaterstückes am kommenden Sonntag im Dorfgemeinschaftshaus in Neuenkirchen vor. Sie haben sich die turbulente Komödie „Paolo ut Italien“ ausgesucht.

Paolo ist gar kein Italiener. Er heißt in Wirklichkeit Paul Bruns (dargestellt von Tjard Scharrelmann), ist Kfz-Mechaniker und liebt Dorothee von Waldenburg (Lena Kattelmann), Tochter von Karoline Friederike von Waldenburg, eine Adlige, die erfolgreich mit Delikatessen handelt und sehr hohe Ansprüche an ihre Angestellten hat, Dienstmädchen Lisa (Melanie Harms) und Gärtner Egbert Meier (Manuel Bolte). Dorothee liebt Paul ebenfalls, sie würden gerne heiraten – aber ob ein Kfz-Mechaniker für die strenge Mutter gut genug ist? Daran zweifelt auch Dorothees flippige Schwester Florentine (Vanessa Müller). Mutter Karoline hat eine Schwäche für Italien und bezieht Waren von dort. Als sie unerwartet im Hause auf Paul trifft, hält sie ihn für einen Geschäftspartner, und Paul schlüpft in die Rolle des „Paolo ut Italien“. Anlässlich der Feier von Karolines 60. Geburtstags erscheinen ihre Schwester Elisabeth (Waltraud Orgrizovic), die Nachbarin Reinhilde Fuhrmann (Anja Schwitalla) und Karolines langjähriger Geschäftsfreund Lorenz zu Steinhausen (Wilfried Diedrichs), der in sie verliebt ist, sich aber nicht traut, ihr seine Liebe zu gestehen. Sie komplizieren das Geschehen, turbulente Szenen häufen sich – aber schließlich gibt es natürlich ein Happy End.

Für die Maske sorgen Heike Landwehr und Stefanie Meyer-Landwehr vom Friseursalon Geisler. Seit Anfang August haben die Akteure zwei Mal pro Woche geprobt. Dabei hat man immer genug zu naschen und zu trinken, und jede Menge Spaß. Einen Spielleiter gibt es nicht, alle tragen mit ihren Einfällen dazu bei, dass die Aufführung gelingt. Und viel gelacht wird immer, über jede Panne – oder wenn eine der Souffleusen, Heidrun Rode und Meike Schorling, weiterhelfen muss. Deshalb kommen alle immer gerne zu den Proben, auch wenn das Theaterspielen viel Zeit erfordert.

Lorenz ringt vor seiner Angebeteten um Worte. © Kropf

„Ich habe zwei Perioden ausgesetzt, da hat mir was gefehlt“, sagt Waltraud Ogrizovic. Aber es sind eben nicht immer zur Person passende Rollen vorhanden. Zurzeit hat die Bühne nur drei aktive Männer. „Wir brauchen dringend junge Leute und Männer, die bereit sind, auf der Bühne zu spielen“, sagt Wilfried Diedrichs.

Dort wird Plattdeutsch gesprochen, aber nur die beiden ältesten Darsteller haben das vorher auch schon innerhalb der Familie gemacht. „Aber Platt ist cool!“, meinen die jüngeren Darsteller. Einige haben Plattdeutsch bei den Großeltern gehört, aber mit ihnen sei nur hochdeutsch gesprochen worden. Sie wollten es ausprobieren, und die beiden Jüngsten Lena Kattelmann und Tjard Scharrelmann, sind in diesem Jahr schon zum zweiten Mal als Darsteller bei den „Dörpspeelers“ dabei. Sicher nicht zum letzten Mal.

Sechs Aufführungen sind geplant

Vier Aufführungen gibt es im Neuenkirchener Dorfgemeinschaftshaus: Sonntag, 30. Oktober (nach Frühstücksbuffet und Vorträgen des Gemischten Chores, Beginn 9.30 Uhr), Montag, 31. Oktober (nach Frühstücksbuffet, Beginn 9.30 Uhr), Samstag 5. November (nach Schnitzelbuffet, Beginn 18.30 Uhr, nur noch wenige Plätze) und Sonntag, 6. November (Kaffee und Kuchen, Vorträge des Gemischten Chores, Beginn 14.30 Uhr; Kartenvorverkauf bei Wilfried Diedrichs, Tel. 0 42 41 / 29 21 und bei Ursel Hameister, Tel. 0 42 45 / 2 23). Im neuen Jahr folgen zwei Auftritte im Gasthaus Brand in Scholen: Freitag, 20. Januar (nach einem Buffet-Essen um 18.30 Uhr) und Sonntag, 22. Januar (nach einem Frühstücksbuffet, das um 9.30 Uhr beginnt; Anmeldung bei Erhard Brand, Tel. 0 42 45 / 4 38).