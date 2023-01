„Oskar“-reifes Lachmuskeltraining

Teilen

Phil Lübbering und Tom Hackmann (rechts) im Sketch „Tabletten“. © Katrin Fiedler

Bunte Termine der Jugendfeuerwehr Sudwalde vor ausverkauftem Haus

Sudwalde – Ob die und 50 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Sudwalde und ihre Betreuer haben auch diesmal wieder einen der begehrten goldenen Oskars im Sommerzeltlager der Kreisjugendfeuerwehr gewinnen können? Die Sudwalder Jugendfeuerwehr konnte in ihrer 50-jährigen Geschichte schon so manches Mal die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen.

In dem bis auf den letzten Platz ausverkauften Dorfgemeinschaftshaus in Schwaförden herrschte ausgelassene und doch aufgeregte Stimmung als Jugendwartin Frauke Früchtenicht erklärt: „Die Winterarbeit beinhaltet zum großen Teil die Proben dieser kleineren und größeren Theaterstücke. Im Frühjahr und Herbst sind wir ehre mit Feuerwehrtechnik beschäftigt und im Sommer ist das Sommerzeltlager der Kreisjugendfeuerwehr das große Highlight.” Das soll in diesem Jahr in Weyhe stattfinden.

Und um Geschichten ging es in den kurzen Sketchen, die das Programm eröffneten. In kleinen Anekdoten wurde der Lebensweg eines Protagonisten vom Jugendalter bis zur Rente erzählt. Im „kleinen Theaterstück” sorgte Oma Luise online für Aufregung. Nach dem Tod des Dackels Otto soll nun ein neuer Gefährte für die beherzte Rentnerin her. Was aber alles passieren kann, wenn man diesen im Internet bestellt, dabei das Datingportal der Enkelin benutzt und auf „stubenrein und kastriert muss er sein” Wert legt, sorgte bei den rund 100 Zuschauern für so manchen Lacher und Szenenapplaus.

Delia Hillmann, Merle Köppen, Malte Klusmann (von links) im großen Theaterstück „Hubertus und die Salatmafia“. © Privat

In den Pausen zwischen den Stücken wurde gewürfelt. Für einen Euro konnte jeder Gast sein Glück, gern auch mehrfach, versuchen und wurde mit dem Ergebnis für die Tombola registriert. Zur Verlosung kamen Sachpreise, welche von Firmen aus dem Umkreis gespendet wurden. Der Erlös aus dieser Aktion kommt direkt der Jugendarbeit der Feuerwehr zugute, die sich herzlich bei allen Sponsoren bedankt.

Im „großen Theaterstück” geriet Bauer Hubertus in Nöte als aus seinem Salatbeet „sieben wertvolle Setzlinge verschwunden“ sind. Der überzeugte Biobauer greift zu besonderen Maßnahmen, um die Diebe zu überrumpeln und spannt dabei auch Frau und Tochter ein. Die aber hatten ganz andere Sorgen. Galt es doch, dem Familienoberhaupt die Verlobung der Tochter mit einem möglicherweise unliebsamen Schwiegersohn schmackhaft zu machen. Bis der dörfliche und familiäre Frieden am Ende wieder hergestellt war, gab es von den Zuschauern Lachsalven und Beifall.

Beendet wurde das gut dreistündige Programm mit einem Showteil, der musikalisch durch die Jahrzehnte der Jugendfeuerwehrzeit führte. Angefangen in den 70er Jahren gab es für jedes Jahr einen Hit aus der Musikwelt bis ins Jahr 2020.

Dieser besondere Abend wird am 20. und 22. Januar jeweils als Vormittagsvorstellung mit Frühstücksbuffet wiederholt – beide sind bereits ausverkauft. Vielleicht ein Grund, sich diesen Termin für das nächstes Jahr schon mal vorzumerken. Jugendliche, die mitwirken möchten schicken eine E-Mail an jugendfeuerwehr@sudwalde.de oder schauen bei einem der Dienste der Feuerwehr vorbei. kaf