Organisatoren des 38. Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers informieren bei Platzbegehung

Wer campt wo in Sudwalde?

+ © Behling In Gruppen erkundeten die Vertreter der Jugendfeuerwehren das weitläufige Zeltlagergelände – hier im Hintergrund das große Festzelt, das schon am Mittwoch statt Anfang kommender Woche aufgebaut wurde. © Behling

Sudwalde - Praktischerweise für den längsten Tag des Jahres baten die Organisatoren des Kreisjugendfeuerwehrzeltlagers in Sudwalde zur Platzbegehung – so erschien den Vertretern der 57 teilnehmenden Jugendfeuerwehren am Donnerstagabend das Gelände in doppeltem Sinne in „gutem Licht“, denn von der Infrastruktur steht schon mehr, als erwartet. Die „Camper“ begrüßte Kreisjugendfeuerwehrwart Lars Genthe zuvor im gut gefüllten Saal des Gasthauses Stühring, wo es wichtige Informationen gab.