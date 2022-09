Organisatoren freuen sich über Resonanz des Sudwalder Dorfmarktes

Von: Gerhard Kropf

Kunsthandwerker und Flohmarkthändler boten ihre Waren feil. © Kropf

Sudwalde – Pünktlich um 11 Uhr eröffnete der Vorsitzende des Heimatvereins Sudwalde, Bernd Stubbemann, am Samstag den ersten Dorfmarkt nach der coronabedingten Pause. Bürgermeister Rainer Klusmann schloss sich den Begrüßungsworten an, und die Mädchen und Jungen aus dem Sudwalder Kindergarten erfreuten Aussteller und Gäste mit zwei Liedern. „Da war richtig was los“, sagte die Leiterin des Organisationsteams, Birgit Brandt. Sie bedauerte, dass etliche Aussteller und Flohmarktbeschicker coronabedingt kurzfristig absagen mussten. Das konnte durch Nachmeldungen nicht mehr ausgeglichen werden, sodass sich einige Lücken auf dem Gelände ergaben. Aber mit der Besucherzahl könne man sehr zufrieden sein, stellten Brandt und Stubbemann unisono fest.

Kostenlos waren die Angebote für Kinder: Sie konnten unter anderem mit einer Kindereisenbahn Runden um den Bahnhof „Schlummerland“ drehen, einen „Ausflug“ mit der Ponykutsche machen, sich schminken lassen und das Glücksrad drehen. Am Infostand der Niedersächsischen Landesforsten, erstmalig dabei, galt es für sie Eicheln, Kastanien, Fichtenzapfen und anderes zu erfühlen. Während ihre Eltern die ausliegenden Flyer studierten oder sich über den neuen „Erdmannradweg“ informierten, konnten sich die Kinder Buttons basteln und ein Holzpuzzle legen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten die „Schmalver Buddelschippers“ mit einigen Shanties und die Jagdhornbläsergruppe. Die DRK-Tanzgruppe Sudwalde unterhielt die Gäste mit drei Tänzen: „Kuddel Muddel“, „Kieler Wochenspaziergang“ und die „Panflötensamba“.

Mit drei Darbietungen unterhielten die Damen der Sudwalder Tanzgruppe die Dorfmarktbesucher. © Kropf

Für Speis und Trank wurde unter anderem in Form von Bratwurst, Fischbrötchen, italienischem Eis, Brezeln und, im Heuerlingshaus, mit einer großen Kaffeetafel mit Kuchen und Torten gesorgt. Hier stellten sich auch die Sudwalder Vereine vor.

Mit einem Getränk aus dem reichhaltigen Angebot erfrischt, konnte man das vielfältige Angebot der Aussteller und der Flohmarkthändler in Augenschein nehmen. Für wenig Geld hatten hier die Besucher Gelegenheit, Mitbringsel zu erwerben: Dekoartikel, ein neues Türschild mit persönlicher Gravur, Werkzeug, Näh- und Stricksachen, ebenso Schmuck, Holzarbeiten, Keramik und Betonfiguren, Pflanzen, Gestecke, selbst hergestellte Seifen, Liköre, Essig, Honig und Gewürze.

Ein besonders festliches Make-up für den Marktbummel: Nora ließ sich schminken. © Kropf