Organisationstrio zieht sich jetzt zurück

Schwaförden – Ein bisschen Pech auf den letzten Metern: Das Lichtpunktgewehrschießen mussten die Schwafördener Schützen kurzfristig canceln, da keine Betreuer zur Verfügung standen – und die Seifenrutsche der Ortsfeuerwehr auf dem Schulsportplatz, Klassiker am letzten Tag der Ferienspaß-Woche in Schwaförden, hatten Vanessa Twietmeyer, Mareen Hillmann und Mirjam Imholze-Plate angesichts trüber Wetteraussichten vorsorglich abgesagt. Dabei scheint am Freitagnachmittag die Sonne, als sie Spiele auf dem Sportplatz am Mückenstich für das Abschlussfest aufbauen – schade, aber ein Planschbecken steht bereit für Kinder, die Lust auf Wasserkontakt haben. „Ansonsten sind alle Aktionen wie geplant gelaufen“, bilanziert Vanessa Twietmeyer ein gelungenes Programm, bei dessen Aktionen – mehrere am Tag – insgesamt rund 60 Mädchen und Jungen mitmachten.

Erneut ging es in die „Wissenswerkstatt“ in Diepholz, wo diesmal „Putzmäuse“ gebaut wurden: „So etwas wie motorisierte Schuhbürsten, die sich auf dem Boden bewegen“, erläutert Vanessa Twietmeyer, „die Kinder haben Elektromotoren drangebaut.“ Das habe den Teilnehmern gut gefallen, als Highlight für die Kids nennt sie den erstmals angebotenen Ausflug in den Trampolin-Park „Jump House“ an der Waterfront in Bremen: „Da mussten wir mehreren Kindern absagen, weil einfach der Platz nicht da war – mit 35 waren wir da.“ Sogar 40, im großen Reisebus, fuhren zum Heide-Park in Soltau. Ebenfalls sehr beliebt: „Kartfahren in Drakenburg. Die Größeren haben ein Rennen ausgetragen, die Jüngeren haben dort Bowling gespielt.“ Reiten sei ja vor allem bei den Mädchen immer sehr angesagt, 25 Kinder fuhren zum Reitverein nach Maasen. Da das kirchliche Gemeindehaus verkauft worden ist, wichen die Organisatorinnen mit einigen Aktionen auf einen Klassenraum in der Oberschule aus – praktisch, für den Filmabend am Donnerstag konnte das Smartboard als „Leinwand“ genutzt werden. Yoga, Schminken, Nageldesign, Minigolf auf Baumanns Hof in Kirchdorf, eine Fahrradrallye durch Schwaförden, Kegeln, Fußball, ein dreistündiger Handball-Schnupperkursus mit Sportlehrerin Julia Kuhlmann in der Schwafördener Turnhalle, Teller, Tassen und T-Shirts bemalen...

Danica kommt nicht mit leeren Händen zum Mückenstich, sie hat einen Topfkuchen als Dankeschön für die Organisatorinnen gebacken und bunt verziert – das Trio freut sich über die Aufmerksamkeit, „den schneiden wir gleich an.“

Die Stunden, die sie in den Ferienspaß investierten, sind ungezählt: Bei einem Treffen Anfang des Jahres knobelten sie das Programm aus, akquirierten dann Spenden von Firmen aus der Region (was in der Regel sehr gut klappt, eigentlich müssen die Familien der Kinder nur bei den großen Fahrten ein kleines Scherflein beitragen), handelten mit den Anbietern möglichst vergünstigte Konditionen aus, bemühten sich um ehrenamtliche Helfer und opferten schließlich auch eine Urlaubswoche für die Betreuung der Aktionen. Und das wirklich gerne, betonen sie. Aber: „Es wird uns als Organisatorinnen in dieser Konstellation nicht mehr geben im kommenden Jahr“, kündigt Mareen Hillmann an. Die Kinder des Trios sind langsam aus dem Ferienspaßalter raus, berufliche und private Verpflichtungen beanspruchen mehr Zeit. „Zwei Nachfolgerinnen haben sich schon gefunden: Tanja Gerke und Melanie Niemann. Sie sind auf jeden Fall bereit, das zu übernehmen, suchen aber noch eine Mitstreiterin.“ ab