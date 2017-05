Es geht in Ohren, Hände, Beine

Schmalförden - Von Andreas Behling. Dass die Oldie-Tanzfete von „KulturGut Ehrenburg und umzu“ im Schmalfördener Gasthaus Kastens eine hervorragende Gelegenheit ist, mal wieder ausgiebig „Abzuhotten“, hat sich offenbar rumgesprochen. Gut 200 Gäste finden sich am Samstagabend ein – und werden nicht enttäuscht: Die Band „Tatsch Daun“ serviert ausgesprochen gekonnt Rockklassiker, das Duo „Misha Kapa“ heizt im Polka-Stil ein.

Das „Tatsch Daun“ keine halben Sachen machen, verrät nicht nur das beeindruckende Arsenal von E-Gitarren und -bässen, das sich auf der Bühne tummelt – die Musiker traten den Beweis schon bei mehreren Oldie-Feten in Kastens Saal an.

Was die fünf Herren aus reiferen Jahrgängen da erklingen lassen, braucht sich nicht nur gesanglich vor den Originalen nicht zu verstecken, selbst der Gitarrensound kommt teilweise der Handschrift von Carlos Santana, Brian May und Co. erstaunlich nahe. Da dürfen sie sich auch etwas Legenden-Frotzelei erlauben, stellen zur angekündigten Tour der Rolling Stones launig fest: „Die sind alt, die brauchen das Geld.“ „Satisfaction“ bringt die Gäste nicht nur zum Tanzen, vielstimmig und mit Inbrunst wird der Refrain „I can’t get no“ mitgegröhlt – keine extra Aufforderung erforderlich. Eher Mitklatschen ist beim Rhythmus von Queens „We will rock you“ angesagt.

+ „Tatsch Daun“ brauchen sich nicht nur gesanglich vor den Originalen nicht zu verstecken, selbst der Gitarrensound kommt teils der Handschrift von Santana, Brian May und Co. erstaunlich nah. - Fotos: ab

Creedence Clearwater Revival, die Beatles – „Tatsch Daun“ haben ein umfangreiches Repertoire auf der Pfanne. Ihrem Publikum scheint die Luft nicht auszugehen, während die Musiker sich eine Pause gönnen, hält das Duo „Misha Kapa“ die Gäste mühelos bei der Stange. Oliver Reinel greift in die Tasten seines Akkordeons und Sänger Vladislav Mamedov sorgt mit Fußstampfen und Plastikflaschenschlägen auf die Schelle für einen mitreißenden Beat. Die Zuhörer gehen begeistert mit, bei Ohrwürmern im Polka-Gewand und auch, wenn Mamedov russische Texte mit Leidenschaft schmettert.

„Das ist immer so. Warum, wissen wir auch nicht“, stellt Oliver Reinel später grinsend fest. Er ist die nicht russische Hälfte des Russen-Duos, stammt aus Schwaförden. „Heinz und Marianne Helms sind meine Großeltern“, diktiert er grinsend, „das muss in den Artikel mit rein, die freuen sich.“ Check.

+ Die Musiker brachten die Gäste zum Tanzen, Mitklatschen und -singen; kleines Bild: „Misha Kapa“ im schweißtreibenden Einsatz.

Bernd Kramer, Leiter der „KulturGut“-Sparte des Gesangvereins Schmalförden, freut sich über die gute Resonanz. Klar gebe es viele Stammgäste bei den Oldie-Tanzfeten, „aber gerade heute sehe ich eine Menge neue Gesichter. Und es sind auffallend viele Frauengruppen da.“ Draußen scheint sich eine Besucherin bei ihrem Begleiter für ihr ausgelassenes Tanzen fast zu entschuldigen: „Das geht in die Beine, was willst du da machen...“