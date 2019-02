Im Oktober geht es zum Kelterfest in Heusenstamm

Mitglieder des Gesangvereins Schmalförden ziehen positive Bilanz für alle Sparten

+ Ehrung der fleißigsten Sänger: Vorsitzender Hans-Jürgen Schumacher mit Günter Enkelmann, Chorleiterin Inge Nickel, Ide Barten und Otto Ernst (von links). Foto: Kurth-Schumacher

Schmalförden - Vorsitzender Hans-Jürgen Schumacher attestierte den Mitgliedern des Gesangvereins Schmalförden Freude am Singen sowie gemeinschaftliches Denken und Handeln - ein Erfolgsrezept des Vereins, dem er am Dienstag im Rahmen der Generalversammlung „schöne Zahlen“ präsentierte. Im vergangenen Jahr absolvierte der Chor vier öffentliche Konzerte und fünf Auftritte in privatem Rahmen. Daneben standen der Seniorennachmittag, vier interne Vereinsveranstaltungen und die Reise zum internationalen Chortreffen in Karlsbad (Tschechien) auf dem Programm.