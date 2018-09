Ernteumzug in Neuenkirchen - „Ohne uns kein Obst“

Neuenkirchen - Alles, was die dürrebedingte magere Ernte an Feld- und Gartenfrüchten hervorgebracht hat, diente den Erntewagen-„Touristen“ als Schmuck für ihre Gespanne: Der Umzug der Dorfgemeinschaft Neuenkirchen war bunt und einfallsreich wie in jedem Jahr.

Die schwere Aufgabe, eine Rangfolge festzulegen, oblag der Jury aus den Reihen des Sportvereins. Sie kürte das Gespann „Jahrhundertsommer“ als das schönste: Die Damen beleuchteten Freud und Leid, die die Hitze mit sich brachte, mit einer Auswahl von Pflanzen, die der Trockenheit trotzten, mit einem Bewässerungssystem per Kübelspritze, das sie während der Fahrt demonstrierten und mit aufmunternden Sinnsprüchen. Ihr musikalisches Versprechen: „Heute hau’n wir auf die Pauke“.

Gesang wurde auch auf dem zweitplatzierten Wagen großgeschrieben: „Im schönen Niedersachsen die Apfelbäume wachsen“, hieß ihr Hoch auf das Kernobst aus Neuenkirchen, das sie in hochprozentiger Flüssigform jährlich in 200 Flaschen füllen. Nachdem der Lautsprecher ausgefallen war, wurde entsprechend lauter gesungen. Die Drittplatzierten hielten dagegen: Die Schützen rollten in maritimem Outfit mit einem mobilen Strand-Café durch den Ort und besangen die „Nordseeküste“. Punktgleich schnitt der Ponywagen von Nicole Thelker ab, die ihre „Hofkinder“ – Apfelkönigin Marie mit Gefolge – kutschierte.

Die anderen Gespanne konnten sich ebenfalls sehen lassen: An guter Laune kaum zu toppen war die Besatzung des Nienstedter „Königswagens“: Die ehemaligen Landjugendmitglieder ließen Henning Bauermeister noch einmal hochleben, der vor 25 Jahren letzte Erntemajestät aus den Reihen der Dorfjugend war.

Hoch in der Gunst der Zaungäste stand auch das Gespann, auf dem einige Kinder als fleißige Bienen und Imker mitfuhren. Freiwillige hatten ihn am Vortag bei Familie Hermann Meyer geschmückt. Die Mahnung der Bienchen: „Ohne uns kein Obst“. Weitere Kinder und Jugendliche schlossen sich dem Zug mit geschmückten Fahrrädern an. „Der Einsatz der Kinder wird mit einem Sonderpreis belohnt“, kündigte der stellvertretende Ortsbrandmeister Rolf Bärlein an. Er sprach von rund 25 Teilnehmern.

Ortsbrandmeister Ingo Meyerholz dankte im Namen der Feuerwehr, des Feuerwehr-Fördervereins und der Gaststätte Klaahsen allen, die an der Vorbereitung des Traditionsfestes beteiligt waren. Namentlich nannte er die Familien Reimers und Büsken als Gastgeber des Erntegottesdienstes beziehungsweise als Station während des Umzugs, den Gemischten Chor und die „Cherry Disco“ sowie die Alterskameraden, die die Erntekrone gebunden hatten.

Als Festrednerin hatten die Veranstalter Ortsvorsteherin Dörte Binder aus Nienstedt verpflichtet. Ihre Themen: Neuenkirchen und Nienstedt im Wandel der Zeit, der „kleine Grenzverkehr“, die Ernte im Jahrhundertsommer und die Erkenntnis, dass es mehr Grund zum Lob als zu Klage gibt.

