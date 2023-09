„Offenes Atelier“ lockte zahlreiche Gäste nach Neuenkirchen

+ © Katrin Fiedler Im Garten des „offenen Ateliers“: Musikerin Victoria Heinze-Rogee alias „Yatsuba“ (links) und Bildhauerin Regina Schnersch. © Katrin Fiedler

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Katrin Fiedler schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Neuenkirchen – Regina Schnersch und Victoria Heinze-Rogee alias „Yatsuba“ begrüßten am Samstag ab 14 Uhr im Garten der Bildhauerin in Neuenkirchen interessierte Gäste.

„Die Musik gibt dem ganzen noch mal einen besonderen Rahmen”, erklärte „Yatsuba“, die sich über den gleichmäßigen Strom der Zuhörer und Kunstinteressierten freute. Auch Regina Schnersch war zufrieden. „Wir hatten hier heute immer zwischen 15 und 20 Leute im Garten, die sich mit den nächsten Gästen abwechselten”, berichtete sie. Eine gute Größe für den blühenden Garten und die darin ausgestellten Skulpturen. Die Besucher, die aus dem ganzen Landkreis anreisten, konnten so in der Atmosphäre von Musik, kühlen Getränken und Gesprächen die Skulpturen mit klaren Linien auf sich wirken lassen. Die Aktion „Offenes Atelier” war vom Verein Kunst in der Provinz organisiert worden. Da Regina Schnersch erst seit dem Winter in Neuenkirchen lebt, ist sie momentan noch auf der Suche nach einem Atelier, in dem sie Platz zum Arbeiten und Aufstellen ihrer Werke findet. “Eine Scheune oder ein Lagerraum hier in der näheren Umgebung wäre schön. Es kommt ja doch einiges zusammen mit der Zeit”, gab die Künstlerin zu bedenken.