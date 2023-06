Gerüstet für die Herausforderungen des Lebens

Von: Martina Kurth-Schumacher

Würdigung herausragender Leistungen: Schulleiter Mazen Hamade und Bundestagsabgeordnete Peggy Schierenbeck mit Leon Rixen, Janik-Luca Timme, Merle Beneke, Lisa Krutsch und Germain Mandel (von links). © Kurth-Schumacher

Festlicher Abschied für 87 Absolventen der Oberschule Schwaförden/Ehrenburg

Schwaförden – Kult-Cowboy Lucky Luke bleibt beim Anblick der größten Bösewichte gelassen, Jolly Jumper besticht durch außergewöhnliche Fähigkeiten, Hund Rantanplan kommt seinen Aufgaben nur bedingt nach: „Ein bisschen davon steckt in jedem von euch, aber ich bin sicher, dass ihr die Herausforderungen des Lebens meistern werdet“, bescheinigte Schulleiter Mazen Hamade den Abschlussschülern der Oberschule Schwaförden mit Außenstelle Ehrenburg auf der Entlassfeier am Donnerstag schmunzelnd.

Emotionale Worte der Kollegen folgten: „Ihr seid über euch hinausgewachsen. Wir sind sicher, dass jeder auf seine Weise erfolgreich sein wird“, versicherten Elisa Hillmann und Sabine Schmidt-Jacob (H9a und H9b). Andreas Rippe (H10) bat die Absolventen, niemals aufzugeben, respektvoll und freundlich mit den Mitmenschen umzugehen, witzig und verrückt zu sein und an Träumen festzuhalten. Pia Liebig und Kirsten Ludewig, Klassenlehrerinnen der R10a und R10b, wünschten gute Erinnerungen an die Schule – nicht nur an Ferien und große Pause – sowie „Glück, Gesundheit, Geld, Erfolg, Kinder und Hund.“

Die Abschlussklassen fanden ihrerseits persönliche und herzliche Worte für ihre Lehrer. Sie bedankten sich für die „wundervolle Zeit“, für „Ermutigung und Förderung“ und für die Vermittlung von „Fairplay und Teamgeist“.

„Lehrer sind Schweine – aber auch Menschen“ schmetterte ein Chor der Lehrkräfte. © Kurth-Schumacher

Bundestagsabgeordnete Peggy Schierenbeck, früher Schaustellerin, Business-Coach und Kommunikationstrainerin, zeigte anhand ihrer eigenen Biografie auf, dass berufliche Wege nicht immer geradeaus gehen müssen. Ihr Rat an die Schüler: „Hinfallen ist erlaubt, liegenbleiben nicht. Let’s go!“

Andreas Hohlt (Schulelternrat) und Tochter Paula (Schülersprecherin) verpackten ihre Rede in einem pointenreichen Dialog. Dass manche Interna besser verschwiegen werden sollten, dass die Schüler trotz der Lehrer den Schulabschluss gemeistert haben und die Eltern eine Umarmung verdient haben, war ihre Quintessenz. Schulleiter Mazen Hamade bedankte sich bei Andreas Hohlt für die konstruktive, entspannte Zusammenarbeit. Er scheidet aus dem Elternrat aus.

In einen pointenreichen Dialog verpackten Andreas Hohlt (Schulelternrat) und Tochter Paula (Schülersprecherin) ihre Rede. © Kurth-Schumacher

87 Schülerinnen und Schüler der Oberschule erhielten ihre Abschlusszeugnisse. Der Förderverein und die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz hoben die Leistungen von vier Absolventen besonders hervor. Germain Mandel (Kreissparkasse) überreichte Merle Beneke (R 10a) und Janik-Luca Timme (H9b) für ihre sehr guten schulischen Leistungen Weiterbildungsprämien in Höhe von jeweils 100 Euro. Merle Beneke absolvierte die Schule mit einem Notendurchschnitt von 1,42 als Jahrgangsbeste. Stephanie Hadamla, Vorsitzende des Fördervereins der Oberschule, übergab Leon Rixen (H9b) ein Präsent für herausragende sportliche Leistungen. Sie zeichnete ferner Lisa Krutsch (R10a) aus, die sich durch Sozialkompetenz und ehrenamtliches Engagement verdient gemacht hat.

Claas Winte und Julian Gönnemann aus der R 9b führten souverän durch das 19-Punkte-Programm. Beiträge der Schüler waren etwa der Sketch „Aschenputtel“ der Theater-AG und der Auftritt der „Stepp Sisters“ (9Ra). Die Abschlussklassen präsentierten ihre Puzzles für die schuleigene „Wall of fame“. Ausgestattet mit „Rüssel“ schmetterte ein Lehrerchor nach der Vorlage des „Ärzte“-Hits: „Lehrer sind Schweine – aber auch Menschen“. Die Schulband spielte beim anschließenden Empfang in der Aula.

Mazen Hamade lobte das Vorbereitungsteam um Natalie Igel für die Herrichtung der Turnhalle zum Festsaal. Kollegen und Schüler hatten für einen feierlichen Rahmen der Abschlussfeier gesorgt.

Den Sketch „Aschenputtel“ spielte die Theater AG. © Kurth-Schumacher