Neustart des Erntefestes in Neuenkirchen gelingt prima

Von: Andreas Behling

Neuenkirchen – Den Neustart des Neuenkirchener Erntefestes nach der coronabedingten Zwangspause zu organisieren hatten einige Faktoren den Ausrichtern aus den Reihen der Ortsfeuerwehr und von deren Förderverein erschwert. „Deswegen bin ich so was von erleichtert, dass es bis hier hin so gut geklappt hat“, bekannte Ortsbrandmeister Rolf Bärlein zu Beginn der Feier am Samstag im Dorfgemeinschaftshaus. „Überrascht bin ich von den Erntewagen – wir haben in der Vorplanung nicht gewusst: Kommen da zwei, drei, vier? Jetzt sind es acht geworden.“

Bärlein bedankte sich Freundeskreisen, Nachbarschaften und Vereinsteams, die viel Zeit und Herzblut in das Gestalten und Schmücken der Wagen steckten. Ebenso bei allen, die beim Aufbau halfen, bei Hermann Meyer, der erneut einen Wagen für die kleineren Kinder beisteuerte, bei Hans Kramme, der als Discjockey einsprang – und bei Marie und Johannes Dunker: Sie waren Gastgeber des gut besuchten Hofgottesdienstes mit Pastorin Silke Kuck, der den Auftakt des Festes und Startpunkt für den Ernteumzug bildete. Im Jury-Wagen diesmal die Damen des Bowle-Clubs, deren Wertung Bärlein bekannt gab: Platz eins ging an den Wagen „Zum Blauen Bock“, der das Wirtshaus des TV-Klassikers mit Heinz Schenk auf die Räder brachte – reich geschmückt und, na klar, mit Äppelwoi an Bord; 2. Auszeit in der Heide, 3. Herbsternte, 4. Ponykutsche („Ohne Regen keine Ernte“), 5. Neenkarkner Deerns, 6. Maistransport, 7., punktgleich, Geflügelpest und „Sonderfahrt zum Erntefest“. Mit Sonderpreisen würdigte Bärlein den von den älteren Kindern gestalteten Wagen und die Ponykutsche.

Er habe den falschen Spickzettel eingepackt, stellte Festredner Heinrich Kanzelmeier fest – kein Problem: Seine Rede zu einer Verabschiedung in den Ruhestand, die er als Bürgermeister coronabedingt nicht hatte halten können, holte er kurzerhand nach. Ebenso die zu seinem Abschied aus dem Amt des Gemeindeoberhauptes, die er eigentlich im vergangenen Jahr hatte halten wollen. Der Landwirt schüttelte aber auch problemlos eine Erntebilanz aus dem Ärmel. So sei etwa der Roggen, trotz der Trockenheit, so gut gediehen wie selten – die dafür erzielten hohen Preise sorgten allerdings durch eben die Inflation, die sie verursacht hat, nicht wirklich für vollere Portemonnaies der Landwirte.

