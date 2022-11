Neues Kinderbuchabenteuer von Schnütchen aus Blockwinkel erscheint

Das Cover für den zweiten Band der Schnütchen-Kinderbuchreihe – das „Original-Schnütchen“ Tessa lebt auf der gut Aiderbichl Ballermann Ranch in Blockwinkel. © Gut Aiderbichl Ballermann Ranch

Blockwinkel – Picknick im Iglu? Man darf gespannt sein, was es auf Gut Aiderbichls Ballermann Ranch in Blockwinkel noch so alles geben wird. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die nächste Weihnachts-Show mit vielen Stars auf zwei Beinen, die in Blockwinkel aufgezeichnet wird – inmitten all der Vierbeiner, die auf dem Hof in Niedersachsen einen sicheren Hafen gefunden haben. Dazu gehört auch Tessa, die kleine Stute mit der krummen Schnute. Ihr Schicksal war überregional Thema in vielen Medien und wurde in einem Kinderbuch verewigt. Jetzt stellt das Ballermann-Team Band zwei vor: Tessa und ihre vielen tierischen Freunde von Gut Aiderbichl sind „Tierisch eingeschneit“, so der Titel.

„Alle Tiere aus der Geschichte gibt es wirklich. Sie können auf den Höfen von Gut Aiderbichl besucht und geknuddelt werden“, heißt es in der Pressemitteilung der ehrenamtlichen Gutsverwalter von Annette und André Engelhardt. „Sie zeigen uns jeden Tag, wie schön das Leben sein kann. Ganz egal, ob man eine Behinderung hat oder sonst irgendwie anders ist. Überhaupt: Auf den Höfen von Gut Aiderbichl ist Anderssein sowieso ganz normal“, sagt Annette Engelhardt, die auch Herausgeberin der Buchreihe ist. Hintergrund: „Schnütchen Tessa“ erblickte mit einem Wry-Nose-Defekt das Licht der Welt und konnte aufgrund ihres versetzten Ober- und Unterkiefers nicht fressen. Eine Operation rettete das Leben des fröhlichen Ponys. Auch das Shetty „Punker-Möppi“ sowie der Bernhardiner Alvin fanden ihr Zuhause auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch. Schaf Ben und Füchsin Stella tollen mit vielen Freunden auf Gut Aiderbichl in Henndorf in Österreich herum. Nun kommt der zweite Band der Kinderbuch-Reihe über Inklusion, Freundschaft und Anderssein heraus, beschreibt ein Winterabenteuer der Tiere. Erneut stammen die Texte aus der Feder von Katharina Hilberg und die Illustrationen von Linda Finkenflügel. Erscheinungstermin ist der 15. November.

Preissteigerungen bereiten Sorge

Dass man alles schaffen kann, wenn man nur zusammenhält – aktuell ist das ein Thema nicht nur im Buch, sondern auch eines, das Annette und André Engelhardt zusammen mit ihrem Team den Alltag mit den gestiegenen Kosten stemmen lässt. Was ist teurer geworden? „Alles“, sagt Annette Engelhardt. „Wie die Lebensmittel im herkömmlichen Supermarkt, sind auch die Preise für Stroh und Heu gestiegen, ebenso für Gerätschaften bis hin zum Besen – einfach alles ist teurer geworden.“ Engelhardts schätzen, dass die Preissteigerungen die laufenden Kosten für den Gnadenhof um ein gutes Drittel angehoben haben. Gleichwohl bleibt die Zuwendung aus dem Gut Aiderbichl Fonds an den Standort Blockwinkel gleich.

Wie fangen die Engelhardts die Mehrkosten auf? „Wir sind gesegnet“, sagt André Engelhardt. Er ist Inhaber der Markenlizenz „Ballermann“ – und in diesem Jahr seien die Einnahmen gut gewesen. Dass Ballermann-Hits in den Charts gewesen seien und die Veranstaltungen mit deutlich über 10 000 Teilnehmern, geplant für 2023, jetzt schon gut nachgefragt seien, das generiere Einnahmen für die Privatleute Annette und André Engelhardt. Und aus diesem Einkommen steuern sie Gelder zur Versorgung der Tiere auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch bei. „Das tun wir gerne, darum haben wir das ja auch aufgebaut“, sagt André Engelhardt. Seine Sorge gilt weniger dem eigenen Gnadenhof als der Gesamtsituation, speziell mit Blick auf die neue Tierarztverordnung, die ab Mitte November in Kraft trete – mit deutlichen Preissteigerungen zwischen 60 und 100 Prozent, sagt Engelhardt, der befürchtet: „Die wird für viele Grund sein, den Tierarzt mal nicht zu rufen. Und die Tiere leiden still.“