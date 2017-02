Neues Domizil für Störche ist ideal gelegen

Schmalförden - Bis in die Mitte der 1950er Jahre gehörten Weißstörche zum Ortsbild von Schmalförden. „Es gab unter anderem ein Nest auf dem Ostgiebel der Kirche“, erinnert sich Fritz Kastens.

Nach über einem halben Jahrhundert Storchen-Abstinenz haben Kastens und seine Mitstreiter Werner Grönheim, Günter Grüppemeier und Erwin Plontke jetzt die Voraussetzungen für eine Wiederansiedlung geschaffen: Sie haben eine Nisthilfe in der Gemarkung Papenbusch aufgebaut.

Die Umsetzung der „Stammtisch-Idee“ habe einige Jahre gedauert, erklären die Mitglieder der „Schmalver Adebar AG“. Anregungen holten sie sich auf den Seiten von Naturschutzverbänden im Internet, das Schmalfördener Storchennest wurde letztendlich eine Eigenkonstruktion. Den Unterbau aus verzinkten Eisenrohren und Baustahlmatten, Durchmesser 1,50 Meter, haben die „Baumeister“ mit Weidenruten, Schilf und Strauchwerk ausgekleidet und mit flüssigem Kalk besprenkelt.

+ Das neue Domizil für Storchenpaare in der Gemarkung Papenbusch am Donnerstag in der Morgendämmerung. © Marion Kastens Ein Glücksfall: Die (hoffentlich) „werdenden Storchenväter“ konnten vom Energieversorgungsunternehmen „Westnetz“ einen Betonmast einer ehemaligen Freilandleitung übernehmen, der nach erfolgter Erdverkabelung abgebaut werden sollte. Auch der Standort in der Gemarkung Papenbusch ist ideal: Er liegt in der Kuhbach-Niederung zwischen Schmalförden und Oeftinghausen und ist geprägt von nassen Wiesen.

Die größte Herausforderung war, das Storchennest auf dem zehn Meter hohen T-Träger zu montieren. Mit Unterstützung von Gerrit Wohlers (Bauunternehmen Wohlers, Stocksdorf) wollten Werner Grönheim, Günter Grüppemeier, Fritz Kastens und Erwin Plontke die Baustelle Ende Januar per Teleskoplader erreichen, doch der Versuch scheiterte an dem feuchten Untergrund. Am Mittwoch gelang das Unterfangen mit Hilfe der Firma Weniger Bedachungen (Twistringen): Sie stellte ein Gerüst, über das die vier Ideengeber das Storchennest in die schwindelerregende Höhe transportieren konnten.

Das Nest ist auf dem Betonmast fest verankert und wartet nun auf ein Storchenpaar, das sich ein gemeinsames Leben in der Gemeinde Ehrenburg vorstellen kann. Insgesamt investierten die Initiatoren rund 50 Stunden in das Projekt, die Kosten für das Material wurden aus dem Überschuss der 775-Jahr-Feier Schmalfördens gedeckt.

Die „Schmalver Adebar AG“ plant, in der Ortschaft Schmalförden, zwischen Knüppeldamm und Karkpadd (Bereich Kuhbach), ein weiteres Storchennest aufzubauen. Fritz Kastens: „Vielleicht klappt das noch in diesem Frühjahr – wir haben auf jeden Fall Lust gekriegt.“

mks