Neuer Kameradschaftsältester

Ortsfeuerwehr Affinghausen: Hermann Knake löst Ludwig Stubbemann ab

+ Befördert beziehungsweise für ihre Verdienste in der Feuerwehr geehrt wurden einige Mitglieder im Rahmen der Versammlung. Vorne: Samanta Bomhoff, der ehemalige Kameradschaftsälteste Ludwig Stubbemann und Nachfolger Hermann Kake, Benita Logemann und Andreas Bröer; hinten: stellvertretender Kreisverbandsvorsitzender Norbert Warnke, Joost Brümmer, Ortsbrandmeister Heino Bensemann, Fritz Heusmann, Heinrich Nordhausen, Gemeindebrandmeister Gerd Scharrelmann und stellvertretender Ortsbrandmeister Frank Logemann (von links). Foto: Ortsfeuerwehr

Affinghausen - Zum letzten Mal in der Funktion des Kameradschaftsältesten berichtete Ludwig Stubbemann im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Affinghausen über die Aktivitäten der Alterskameraden: Er legte das Amt in die Hände von Hermann Knake. Ortsbrandmeister Heino Bensemann würdigte die Verdienste Stubbemanns, der 1956 in die Ortsfeuerwehr Sudwalde eintrat, 1963 nach Affinghausen wechselte und hier sich im Laufe der Jahre in einer Fülle von Funktionen engagierte. Unter anderem wirkte er als Ausbilder in Loy, war sechs Jahre stellvertretender Ortsbrandmeister, von 1987 bis 1993 dann Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Affinghausen.