Neuer Chef für und Disput um Feuerwehr in Samtgemeinde Schwaförden

Von: Sylvia Wendt

Ernennungen: Helmut Denker mit Fred Luchtmann, Dominic Lüdeke, Andreas Schmidt, Gemeindebrandmeister Torsten Borgstedt und dessen Stellvertreter Cord Hartau (von links; es fehlen Ralf Köhn und Daniel Niemann). © S. Wendt

Schwaförden – Der Posten war lange vakant, es gab etliche mögliche Aspiranten, viele Gespräche wurden geführt – am Mittwochabend ist es Torsten Borgstedt, der offiziell zum Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Schwaförden ernannt wird. Die Feuerwehrkameraden hatten ihn bereits in einer nicht öffentlichen Sitzung Ende Februar gewählt. Borgstedt erinnerte an diesen Tag, denn fast taggleich vor 25 Jahren wurde sein Vater Wilfrid Borgstedt in genau dieses Amt gewählt.

Torsten Borgstedt ist seit seinem 16. Lebensjahr in der Feuerwehr aktiv. Er folgt auf Gerd Scharrelmann, der die zurückliegenden sechs Jahre das Amt des Gemeindebrandmeisters bekleidet hatte und am Mittwoch von Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker mit herzlichem Dank verabschiedet wurde.

An Borgstedt gewandt erklärte Denker, er hoffe auf ein gutes Miteinander. In Bezug auf Feuerwehr seien „noch einige Projekte im Rohr“.

Feuerwehr war ein zentrales Thema in der öffentlichen Sitzung des Samtgemeinderates, der im Schwafördener Dorfgemeinschaftshaus tagte. Offiziell aufgelöst wurde die Ortsfeuerwehr Schweringhausen, die nicht mehr die personelle Mindeststärke erreicht. „Die logische Konsequenz“, erklärte Denker, sei die sofortige Auflösung. Die Aufsichtsbehörde, der Landkreis Diepholz, habe mit Schreiben vom 24. März seine Zustimmung gegeben. Zum Prozedere gehört, dass der Ortsbrandmeister und sein Stellvertreter mit sofortiger Wirkung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis entlassen werden. Formell musste zudem die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Samtgemeinde geändert werden. Ratsherr Hans-Jürgen Schumacher, auch Bürgermeister der Gemeinde Ehrenburg, zu der die Ortsfeuerwehr Schweringhausen gehörte, kommentierte die Auflösung als „sehr bedauerlich“. Er kritisierte die Art der Kommunikation: „Das hat mir überhaupt nicht gefallen.“ Schumacher konterte erneut die Vorwürfe, die offen geäußert wurden: „Der Verkauf der alten Schule hat nichts mit dem Bestehen der Feuerwehr zu tun.“ Die Auflösung beschloss der Samtgemeinderat einstimmig.

Einstimmig ernannt wurde Andreas Schmidt, der seit zwei Jahren das Amt des stellvertretenden Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Stocksdorf kommissarisch wahrnahm – nun hat er alle notwendigen Lehrgänge absolviert, wurde mit Wirkung zum 1. April zum stellvertretenden Ortsbrandmeister ernannt. Die Amtszeit von Stocksdorfs Ortsbrandmeister Dominic Lüdeke endet am 31. März, er wurde auf weitere sechs Jahre gewählt und mit einstimmigem Votum des Rates am Mittwoch ernannt. Zum 31. März endet auch die Amtszeit von Fred Luchtmann, stellvertretender Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Cantrup. Luchtmann möchte weitermachen, wurde von den Kameraden bereits wiedergewählt und jetzt, ebenfalls einstimmig, vom Samtgemeinderat ernannt. Mit dem 31. März endet sowohl die Amtszeit von Ralf Köhn, Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr in Anstedt, als auch die seines Stellvertreters, Daniel Niemann. Beide stehen weiterhin bereit, wurden seitens der Ortsfeuerwehr im Amt bestätigt und am Mittwoch durch den Rat einstimmig ernannt.

Vertrauliche Informationen finden Weg in öffentliche Sitzung

Mit den Ernennungen schien das Thema Feuerwehr beendet, doch Ratsherr Rainer Klusmann (CDU) hob es später wieder aufs Tapet. Er wolle Gerüchte geklärt wissen. Was er dann vorbrachte, klang weniger nach Gerüchten, als nach Informationen. Klusmann beschuldigte den Ehrenburger Gemeinderat, namentlich seinen Ratskollegen Hans-Jürgen Schumacher (WUL), die Planungen für den Feuerwehrbedarfsplan für die Feuerwehren in der Samtgemeinde zu torpedieren. Den aufstellen zu lassen hatte der Samtgemeinderat mehrheitlich beschlossen. Klusmann erinnerte daran, dass die Planungen neutral erfolgen sollen und vermutete in der Anfrage des Bürgermeisters an den für den Plan zuständigen Ingenieur eine Einflussnahme zugunsten von Ehrenburg. Schumacher konterte, dass er im Auftrag des Rates (erfolgt in nicht öffentlicher, vertraulicher Sitzung) einen Fachmann angeschrieben habe, um dessen Meinung einzuholen. Grundlage sei der Plan, den bereits vor der Pandemie alle vier Ehrenburger Ortsfeuerwehren gefasst hatten, sich neu aufzustellen – an neuem Standort. Für den käme, so die Einschätzung des Ehrenburger Rates, ein Grundstück in Frage, das aktuell zum Verkauf stehe. Würde sich das Grundstück als Standort eignen, würde die Gemeinde es kaufen – wohlwissend, dass es letztlich vielleicht doch nicht im Feuerwehrbedarfsplan berücksichtigt wird, betonte Schumacher. Ihn irritierte, dass Klusmann diese Frage in keiner der vielen Sitzungen vor der am Mittwoch angesprochen hatte. Er werte den Wunsch der vier Ehrenburger Ortsfeuerwehren, sich neu aufzustellen, als „ganz ganz große Nummer“: „Die Kameraden kommen von sich aus auf uns zu und wünschen sich einen Neustart, samt neuem Standort.“ Die Anfrage bezüglich des Grundstücks stehe in keinem Zusammenhang mit dem Feuerwehrbedarfsplan. Doch Klusmann beharrte: „Es ist unfair den anderen Feuerwehren gegenüber, da Tatsachen zu schaffen.“ Das stritt Schumacher vehement ab, Tatsachen schaffen wolle man nicht, sondern allein ein Grundstück auf seine mögliche Eignung hin prüfen lassen.

Wilhelm Meyer, Mitglied des Gemeinderates in Ehrenburg und als Zuschauer anwesend, schaltete sich ein, unterstützte Schumacher: „Es geht um das Grundstück, nicht um einen Eingriff in den Bedarfsplan. Wenn es verkauft wird, ist es weg. Die Feuerwehren fänden den Standort ideal.“ Dem widersprach Dominic Lüdeke: „Wir haben nicht alle gesagt, dass wir den Standort für ideal halten.“