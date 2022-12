Neuenkirchener Jugendfeuerwehr: Bunt, fröhlich und eifrig beklatscht

Von: Gerhard Kropf

Das Theaterstück „Ehe-Institut Ketteltasche“ (links) war der zentrale Programmpunkt des Bunten Abends der Jugendfeuerwehr Neuenkirchen. „Mitreißend“ sei die „Flower-Power-Show“ (rechts) gewesen. © : Kropf

Es war bunt, es war fröhlich und es wurde vom Publikum eifrig beklatscht: Der Bunte Abend der Jugendfeuerwehr Neuenkirchen hat Besuchern und Mitwirkenden gleichermaßen Spaß gemacht. „Es war rundum gelungen“, bilanzierte Jugendwartin Merle Hornburg. Die Jugendfeuerwehr hatte an zwei Abenden für ein volles Haus gesorgt.

Neuenkirchen/Scholen – Viel zu lachen hatte das Publikum an zwei Bunten Abenden der Jugendfeuerwehr Neuenkirchen im mit rund 130 Besuchern jeweils ausverkauften Saal des Gasthauses Brand in Scholen. Seit September hatten die Mitwirkenden dafür unter der Leitung des Betreuerstabes geübt. Dass sich das gelohnt hatte, ließ sich an der Reaktion des Publikums ablesen. „Es sind viele auf uns zugekommen und haben sich über den Abend gefreut. Die Resonanz war super“, sagte Jugendwartin Merle Hornburg und bilanzierte für die Jugendlichen und die Zuschauer: „Es war rundum gelungen und hat richtig Spaß gemacht.“

Im ersten Teil des Bunten Abends spielten Elias Albers, Enie Bensemann, Bruno Bösselmann, Marlon Borgstedt, Nicolas Fischer, Connor Frese, Lara Hartau, Jan Luca Hörmann, Paul Kehlbeck, Bjarne Kohröde, Sven Kohröde, Janna Könenkamp, Marvin Luchtmann, Lennart Oetker, Timmo Schoof und Luis Titze zehn kurze Sketche, die in einer Arztpraxis, einem Taxi oder bei einem Feuerwehreinsatz spielten.

Der Hauptteil des Abends war dem Zweiakter „Ehe-Institut Ketteltasche“ vorbehalten. Die Handlung: Bauer Alfons (Jona Brunkhorst) und seine Frau Frieda (Jane Scharrelmann) betreiben auf ihrem Hof eine kleine Pension. Alfons behandelt seine Frau sehr schlecht, und sein Vater Werner (Joris Dettmer), der wieder einmal zu Besuch ist, bestärkt ihn darin. Friedas Freundinnen Sara Ketteltasche und (Malin Bösselmann) und Maren Herzig (Lentje Dettmer) wollen eine Woche Urlaub in der Pension verleben und sind bestürzt über Alfons Verhalten. Sie beschließen, ihm eine Lektion zu erteilen. Sara Ketteltasche ist eine erfahrene Eheanbahnerin und glaubt, damit Alfons und Friedas Ehe retten zu können. Sie ruft ihren Bruder Ingo (Tabea Hartau) zu Hilfe. Der soll mit Frieda anbändeln und Alfons eifersüchtig machen. Sie selbst und Maren wollen sich getrennt an Alfons ranmachen, ihn gehörig strapazieren und ihm damit zeigen, was er mit Frieda für eine tolle Frau hat. Nach etlichen Verwicklungen gelingt der Plan, Opa Werner ist abgereist, alle sind glücklich und zufrieden, nur Ehestifterin Sara Ketteltasche bleibt allein. Sie beschließt, sich mit einem Eheinstitut selbstständig zu machen.

Als dritten Teil kündigten die beiden Moderatoren Paul Kehlbeck und Elias Böhringer eine Playback-Show unter dem Titel „Flower-Power“ an. Das Publikum hörte Hits aus den Siebzigern wie Dancing Queen, Mamma Mia, Daddy Cool, Let’s twist again, die besonders bei dem älteren Teil des Publikums schöne Erinnerungen hervorriefen. Begeistert waren alle Altersstufen und spendeten langen Beifall. „Mitreißend“ sei dieser Part gewesen, freute sich Merle Horneburg später. Die Akteure waren Elias Albers, Enie Bensemann, Elias Böhringer, Marlon Borgstedt, Lentje Dettmer, Pia Ehlers, Lara Hartau, Paul Kehlbeck, Liv Klaahsen, Bjarne Kohröde, Svea Kohröde, Jonna Könenkamp, Lukas Melloh, Charlotte Seidler, Marie Seidler und Amelie Schmidt.

Zum Betreuerstab, die die Bunten Abende vorbereitet hatten, gehörten Mona Bollhorst, Tarek Fiedler, Timo Helms, Merle Hornburg, Finja Klaahsen, Julius Lehmkuhl, Lasse Lehmkuhl, René Plate, Jolina Renzelmann, Ann-Kathrin Röhe, Hilke Sundmacher, Laura Wübbeler, Saskia Nill und Gesa Schwenn.

Die beiden Letztgenannten wurden zum Abschluss des Bunten Abends mit viel Beifall aus dem Betreuerstab verabschiedet, gemeinsam mit Lena Bollhorst, Jasmin Schorling, Fabio Wittenberg und Maximilian Wittenberg. Die Jugendlichen Malte Brunkhorst, Joris Dettmer, Maria Heidmann und Marvin Luchtmann wurden wegen Erreichen der Altersgrenze von 18 Jahren aus der Jugendfeuerwehr entlassen.