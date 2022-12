Neuenkirchen auf der Spur der Edelherren - Adelssitz gefunden?

Von: Sylvia Wendt

Auf der Suche nach dem Adelssitz der Grimmenberger: Bürgermeister Jochen Meyer, die Heimatforscher Jürgen Sandkuhl und Karl Weise sowie Historiker Bernd Hucker (von links), hier am Häuslingshaus von 1713. © und Repro: Wendt

Es war einmal eine Burg. Sie stand wohl in Neuenkirchen, damals, vor beinahe 800 Jahren. Nun machen sich vier Herren auf die Suche nach dem ehemaligen Sitz der Edelherren Grimmenberger. Die Überreste und Zeichen der Burg Grimmenberg zu erforschen, sei „unvollendete Dorfarchäologie“.

Neuenkirchen – In Neuenkirchen – in dem mit der Postleitzahl 27251, das ist wichtig zu erwähnen bei der schieren Anzahl der Neuenkirchens, die es gibt – steht mit der romanischen Katharinenkirche eine der ältesten Kirchen im Umkreis. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert. Als Baujahr wird das Jahr 1150 angenommen. Der Turm ist deutlich jünger, zählt erst etwa 200 Lenze – und ist bereits der dritte, der an die Landkirche angebaut wurde.

Wo stand die Burg? Oben eine Skizze, unten eine 3D-Aufnahme, die deutliche Anhaltspunkte gibt. © Privat

Der Blick einer Gruppe Herren gilt an diesem Tag in Neuenkirchen jedoch nicht der Kirche, sondern vielmehr einem Areal, an dem sie eine Burg vermuten – beziehungsweise die Reste einer solchen. Mit Karl Weise vom Heimatverein Neuenkirchen, Jürgen Sandkuhl (passionierter Heimatpfleger aus Weyhe mit Wurzeln in Neuenkirchen) sowie Bürgermeister Dr. Jochen Meyer machen sich drei Heimatinteressierte gespannt auf die Suche – an ihrer Seite: Prof. i.R. Bernd Hucker, Historiker, der 2016 in seiner Chronik von Groß Lessen ein Kapitel jenen Edelherren gewidmet, die vor Hunderten Jahren in Neunkirchen residiert haben sollen. Die drei Herren unken: Hat der Professor das richtige Neuenkirchen recherchiert? Hat er. Und einen Namen für die Edelherren gibt es auch: Es sind die Grimmenberger.

Ein Kapitel unvollendeter Dorfarchäologie

Der Neuenkirchener Heimatverein hat auf die Dorfgeschichte bereits einen Blick geworfen und nennt die Burg der Grimmenberger „ein Kapitel unvollendeter Dorfarchäologie“. Demnach wurde dieses Neuenkirchen erstmals 1258 im Zusammenhang mit der St.-Katharinen-Kirche erwähnt, schreibt Manfred O. Hinz. Am östlichen Dorfrand von Neuenkirchen hatten die Edelherren von Grimmenberg ihren Sitz. Die Familie zählte zum nicht fürstlichen Hochadel. Sie starb mit Friedrich von Grimmenberg um 1259/66 aus.

Die Heimatforscher sind mit ihren Recherchen derzeit am Ende der Möglichkeiten angelangt, respektive der zugänglichen Dokumente und Archive. Ohne Antwort bleiben die Fragen: Wann wurde die Burg errichtet? Wie lange gab es sie? Was ist passiert? Informationen dazu könnten nur Ausgrabungen ergeben, durch sie könnten Eckdaten über die Burg und ihre Bewohner gewonnen werden.

Denn die Heimatforscher fragen sich: Warum nur war die Familie so kurz in Neuenkirchen? „Eine Generation nur hat hier gelebt, dann war kein männlicher Nachkomme mehr da und der Sitz wurde aufgegeben“, fasst Jürgen Sandkuhl das vorhandene Wissen kurz zusammen. Die ehrenamtlichen Heimatpfleger hoffen auf eine professionelle Forschung. Gerade erst sind 3-D-Bodenvermessungen erfolgt, die etwaige Forschungen „lenken“ können.

Die Landschaften sehen heute anders aus, als vor Hunderten Jahren. Der Fluss Sture etwa (heute Mühlenbach-Steinvorde, sagt Sandkuhl) habe für die Füllung der Schutzgräben verwendet werden können. Die Bodenaufnahmen geben ein erstes Bild, wie die Landschaft zur Zeit der Grimmenberger samt ihres Adelssitzes ausgesehen haben könnte. Für die Heimatforscher ist das ein neuer Ansporn.

Den gab Jürgen Sandkuhl auch ein Spaziergang in der alten Heimat, bei dem er auf besondere Steine stieß. Diese könnten aufgrund ihrer Form identisch sein mit jenen, aus denen die St. Katarinen-Kirche gebaut wurde, so sein erster Gedanke. Und damit könnten sie auch ein Nachweis sein für den Standort der einstigen „Grimmeburg“, wie sie Hermann I. „der Grimmige“ (1198 bis etwa 1229), genannt habe.

Von Steinen, Wällen und Inseln

Diese alte Burg soll mit einem dreifachen Wall und doppelten Graben umgeben gewesen sein, heißt es in einer Zeitungsnotiz eines D. Movius aus dem Jahre 1764, die Jürgen Sandkuhl gefunden hat in den Archiven. Movius vermutete, dass an der Ostseite des Burghügels Wälle zu sehen seien. Diese „Wälle“ können als brückentragende Inseln im Umfassungsgraben gedeutet werden, erklärt Sandkuhl.

Die Sage erzähle übrigens, dass die Steine der Burg der Grimmenberger für den Bau der Ehrenburg verwendet worden seien. Tatsächlich aber sei davon auszugehen, dass hier auf einem Hügel ein zeittypischer Holz-Wohnturm mit einem Palisadenring drumherum gestanden habe, vermutet Sandkuhl.

Bei einer weiteren geplanten Exkursion im Winter solle auch die südlich des Burgplatzes gelegene historische Sandkuhle nach Burgrelikten – etwa jenen Ziegeln – untersucht werden. „Die Wurzelgruben der kürzlich umgestürzten Bäume könnten einen interessanten Einblick in den Untergrund ermöglichen“, sagt Jürgen Sandkuhl. Dessen Familienname sich übrigens tatsächlich auf diese Sandkuhle südlich des Burgplatzes zurückführen lässt. Bis etwa ins Jahr 1650 lasse sich die Familie namentlich zurückverfolgen.

Ein Zufall will es, dass heute Annika Weise, Tochter von Karl Weise, Vorsitzender des Heimatvereins Neuenkirchen, in einem Häuslingshaus aus dem Jahr 1713 auf eben jenem südlich des Burgplatzes gelegenen Sudhop-Hof wohnt. Und ebenfalls mitrecherchiert über diese Anlage in ihrer direkten Nachbarschaft. Bisheriges Ergebnis: Die vermuteten „Wälle“ seien noch gut sichtbar, ragen aber nicht über das allgemeine Niveau hinaus, berichtet Sandkuhl vom jüngsten Ortstermin. Allerdings: Der Bewuchs verhindere aktuell eine genaue Inspektion. Es sei daher in Kürze eine weitere Begehung geplant, „wenn die Blätter von den Bäumen und die Brennnesseln platt sind“.

