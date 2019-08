Neue Tragkraftspritze einsatzbereit

Neuenkirchen – 30 Jahre alt war die alte Tragkraftspritze (TS) und es war geplant, sie durch eine neue zu ersetzen, daher waren die finanziellen Mittel im Haushalt eingeplant gewesen. Jedoch hätten die jüngsten Einsätze gezeigt, dass die TS der Ortsfeuerwehr Neuenkirchen nicht mehr verlässlich gewesen sei. Nein, keiner der Einsätze habe eine Gefahr für Menschenleben dargestellt, erklärt Rolf Bärlein.

Der Neuenkirchener Ortsbrandmeister musste sich allerdings an den Dienstherren wenden, da die Pumpe nicht mehr verlässlich war. Und die Schwafördener Samtgemeindeverwaltung kümmerte sich. Die Neuenkirchner Einsätzkräfte ebenso, konferierten mit Schirrmeister Stephan Feldmann in der Feuerwehrtechnischen Zentrale. Und bereits am Freitag Nachmittag wuppen vier Kameraden die neue Tragkraftspritze „Hydrofighter“ der Fachfirma aus Johstadt in das Einsatzfahrzeug: Passt. „Das ist ja auch genormt“, erklärt Bärlein. Und doch haben alle geguckt, ob die neue TS einrastet und die Fahrzeugklappe schließt. Karl-Heinz Nothold von der Firma Johstadt hat die Spritze nach Neuenkirchen gebracht, erklärt die Handhabung. Da am Freitag Nachmittag nicht alle Einsatzkräfte lauschen können, beruflich unabkömmlich sind, sind weitere Unterweisungen so schnell wie möglich geplant, am Montag folgt der nächste reguläre Dienst. Der nächste Einsatz könnte schneller bevorstehen, als allen lieb ist. Auch deshalb ist Bärlein sehr dankbar, dass die Beschaffung eines Ersatzes in kurzer Zeit umgesetzt werden konnte. „Da wird uns für dieses Modell entschieden haben und das Vorführmodell kaufen konnten, mussten wir nicht noch Monate auf ein nagelneues Gerät warten“, erklärt Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker vor Ort. Ein paar tausend Euro günstiger war das Gerät obendrein: Statt 14 000 Euro habe es nur 10 500 Euro gekostet. Die ausrangierte Tragkraftspritze stehe jetzt in der FTZ Wehrbleck als Ersatzteillager zur Verfügung.

Was unterscheidet die neue von der alten Pumpe? „Welten“, lautet die lapidare Antwort der versammelten Fachleute, zu denen auch stellvertretender Gemeindebrandmeister Cord Schünemann zählte. Die Neuenkirchener Kameraden müssen sich jedoch zur Ertüchtigung der Armmuskulatur eine neue Übung suchen: Statt der kräftezehrenden Kurbelei genügt nun ein simpler Knopfdruck, um die leistungsstarke Maschine in Gang zu setzen. Nun gut, sie wiegt ein bisschen mehr als der Vorgänger, knappe 170 Kilo. Die Alterskameraden schauten sich daher gerne die neue Pumpe an, überließen aber das Tragen ins Fahrzeug den aktiven Kollegen.

Die Pumpleistung ist wesentlich höher. Bärlein: „Sie kann doppelt soviel leisten, wie der Vorgänger.“ Damit sei gewährleistet, dass auch über längere Strecken hinweg ausreichend Wasser in genügender Stärke durch die Schläuche gepumpt werden kann. Im Landkreis Diepholz sei diese leistungsstarke Tragkraftspritze die erste, eine weitere werde demnächst ausgeliefert. Zehn Bar, 1 500 Liter pro Minute, der maximale Förderstrom beträgt 2 100 Liter pro Minute. Sobald der Viertakt-Ottomotor gestartet wurde, läuft die Pumpe“, heißt es in der Anleitung. In „Vorleistung“ könne sie anderthalb Stunde laufen und sei auch während in Betrieb betankbar, erklärt Karl-Heinz Nothold weitere technische Einzelheiten. Die neue Tragkraftspritze ist ab sofort einsatzbereit. sis