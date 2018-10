Neue Taktgeber gehen voran

Scholen - Nach dem Erntewagenumzug begrüßte Ortsbrandmeister Ralf Köhn (Anstedt) am Samstag die große Festgesellschaft im Gasthaus Brand – das Erntekönigspaar Daniela und Henning Husmann mit Gefolge sowie zahlreiche „Zivilisten“ und Feuerwehrkameraden aus Anstedt und Scholen. Die Blauröcke aus beiden Ortsteilen wechseln sich traditionsgemäß mit der Ausrichtung des Scholener Erntefestes ab.

Die Anstedter hatten einen Erntewagen geschmückt, ebenso die „ehemalige Nienstedter Landjugend“ um Henning Bauermeister. Erstmals führten die zwölf „Scholer Taktgeber“ den Erntezug an: Der neu gegründete Musikzug sorgte unter der Stabführung von Sonja Schoof dafür, dass die Teilnehmer nicht den Gleichschritt verloren. Ortsbrandmeister Köhn lobte das Königspaar und deren Nachbarn und Freunde für die Bewirtung und das Binden der Erntekrone und dankte allen Helfern, die ihren Beitrag zum Gelingen des Festes geleistet hatten. Er erinnerte bei seiner Begrüßung auch an den vor kurzem verstorbenen Ehrengemeindebrandmeister Wilfried Müller: „Wir denken heute an ihn, er fehlt in unseren Reihen.“

„Der Umzug sah nach Schützenfest aus“, stellte Pastor Gerald Engeler mit Blick auf die zu früher Stunde „marscherleichterten“ Teilnehmer fest. Es habe einen tieferen Sinn, einmal im Jahr innezuhalten und sich im wörtlichen und im übertragenden Sinne über die Ernte zu freuen, sagte er in seiner Andacht. Mit dem „Sonnengesang“, einem 800 Jahre alten Text von Franz von Assisi, fasste er das Wissen um den großen Zusammenhang von Sonne, Mond und Sternen, Wind, Luft, Wasser und Feuer in poetische Worte. Sein Appell: „Lasst uns für die Schöpfung dankbar sein und sie mit vorausschauendem Blick bewahren.“ In diesem Sinne wünschte er den Teilnehmern des Erntefestes ein „dankbares Herz und eine fröhliche Feier, die der Gemeinschaft dient.“

Bürgermeister Karl-Heinz Schwenn überbrachte Grüße von Rat und Verwaltung. Die Erntekrone sei Krönung der landwirtschaftlichen Arbeit und Zeichen des Dankes. In der Rückschau könne sich wohl niemand der Gäste an einen Sommer wie den diesjährigen erinnern: „Wir hatten Südseetemperaturen bis zum Oktober.“ Die Hitze habe die Ernte nicht zum Vorteil beeinflusst. Schwenn: „Vielleicht ist das eine Warnung: Immer mehr und immer besser geht nicht.“ Er forderte die Festgesellschaft auf, dazu beizutragen, dass das Erntekönigspaar den Tag noch lange in guter Erinnerung behält. Nach seiner sehr emotionalen Rede gab Henning Husmann die Losung aus: „Lasst uns feiern. Wir sind im Hellen gekommen und wir gehen auch im Hellen.“ „DJ Ingolf“ gab’s per Blickkontakt zu verstehen: „Ich bin dabei.“ - mks