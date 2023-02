Neue Leuchten und bald Glasfaser für Gerätehaus

Von: Sylvia Wendt

Teilen

Auszeichnungen in der Ortsfeuerwehr: Ortsbrandmeister Dominic Lüdeke und Stellvertreter Andreas Schmidt mit Marina Maschmann, Nicole Schneider, Michael Rohlwing, Rüdiger Kossina, Heinrich Windhorst, Gerrit Wohlers, Heinfried Beneker (von links). © Ortsfeuerwehr

Würdigung langjähriger Treue zur Ortsfeuerwehr Stocksdorf und Ortsbrandmeisterwahl

Stocksdorf – Dominic Lüdeke dankte für ein großartiges Ergebnis: Einstimmig wählten ihn die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Stocksdorf erneut zum Ortsbrandmeister.

Im Ernstfall kann Lüdeke aktuell auf 25 aktive Einsatzkräfte zählen. Zwölf Mitglieder zählt die Altersabteilung. Lüdeke hatte für das Jahr 2022 920 Stunden an Diensten, Übungen, Einsätzen und anderen Aktivitäten notiert. Elf Mal wurde die Ortsfeuerwehr Stocksdorf alarmiert. Sechs Mal leisteten die Mitglieder nachbarschaftliche Löschhilfe bei Brandeinsätzen, es gab technische Hilfeleistungseinsätze – und einen Gefahrstoffeinsatz: Mutmaßlich war es Hydrauliköl, das über mehrere Straßen verteilt war und von der Feuerwehr abgestreut und aufgenommen wurde.

Außerdem standen gesellige Termine für die Einsatzkräfte im Kalender. Die Tagesfahrt nach Leer ragte dabei heraus, als gemeinschaftlicher Termin für die Einsatzkräfte und ihre Partner. Der Ausflug endete mit dem Besuch der Feuerwehr in Leer.

Weiteres Thema waren die Umbaumaßnahmen im Feuerwehrhaus. 2022 wurden neue Lampen in der Fahrzeughalle montiert sowie unter dem neu errichteten Vordach – diese haben einen Bewegungsmelder, „was ein sicheres Ankommen im Gerätehaus auch in der Nacht ermöglicht“, erklärte Dominic Lüdeke. Vorbereitungen für einen Glasfaseranschluss seien getroffen worden, dafür galt ein Dank Rat und Verwaltung der Gemeinde Ehrenburg. Lüdeke dankte zudem allen aktiven Mitgliedern, die ihre Freizeit für das Gemeinwohl und für Bürger in Not weiterhin freiwillig zur Verfügung stellen. sis/r.

Personelles Beförderungen: Marina Maschmann zur Feuerwehrfrau, Andreas Schmidt und Gerrit Wohlers zum Hauptfeuermann, Heinfried Beneker zum Ersten Hauptfeuerwehrmann, Nicole Schneider zur Ersten Hauptfeuerwehrfrau Ehrungen – : 40 Jahre (aus 2021): Rüdiger Kossina, 60 Jahre (aus 2022): Heinrich Windhorst; Ehrennadel der Feuerwehr-Unfallkasse Niedersachsen in Gold: Michael Rohlwing (langjähriger Sicherheitsbeauftragter der Ortsfeuerwehr)