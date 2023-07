Neue Lernform „Frei Day“ an Grundschule in Scholen geht weiter

+ © S. Wendt Gemeinsam essen, spielen, sich kennenlernen – Ziel des „Internationalen Festes“ an der Grundschule in Scholen. © S. Wendt

Scholen – Nachgefragt, was die Kinder ihren Eltern besonders berichtet haben über den „Frei Day“ an der Grundschule in Scholen: „Die Kinder freuen sich, dass die Lehrer ihnen nicht sagen, was sie machen sollen.“ Durchaus aber haben sie den Plänen der Schüler ein bisschen Einhalt geboten: Sonst wäre der Schulhof umgewandelt worden in ein einziges Biotop. Mit ein bisschen Gemüseanbau zwischendrin. So aber gibt es jetzt eine Kräuterspirale und ein eingezäuntes Gemüsebeet.

Der „Frei Day“ ist der Tag an der Drei-Freunde-Grundschule, an dem kein Stundenplan das Fach vorgibt, sondern die Dritt- und Viertklässler frei gestalten können, welches Thema sie aufgreifen (wir berichteten).

Die Rassismus-Gruppe hatte festgestellt: „Wir kriegen es am besten hin, dass alle miteinander spielen, sprechen und sich kennenlernen, wenn wir ein Fest feiern.“ Und so gab es zum Schulabschluss ein „Internationales Fest“ an der Grundschule. Was wird in anderen Ländern gespielt? Das war dann auch in Scholen möglich. Der Schulhof bot schattige Plätze für ein Picknick und die Spiele. Das Buffet bildeten Spezialitäten aus anderen Ländern. Und es wurden die unterschiedlichen Ergebnisse der Gruppen präsentiert.

„Hast du das gemacht?“, fragt der Vater die Tochter. Und die stellt klar: „Das hat unsere Gruppe gemacht.“ Dass die jahrgangsübergreifende Arbeit in einer Gruppe auch eines der Ziele war, das war so selbstverständlich für die Schülerinnen und Schüler, daran musste nicht erinnert werden. Die Lehrerinnen Christine Hoppe und Sarah Spreen haben das Pilotprojekt an der Grundschule begleitet im Testjahr. Wie geht es jetzt weiter?

Sarah Spreen wird Mama, Christine Hoppe wechselt an den Schulstandort Sudwalde und wird Klassenlehrerin einer 1. Klasse. Hoppe wird die ABC-Schützen, wenn sie sich an der Schule eingelebt haben, an die Idee „Frei Day“ heranführen. Am Standort Scholen bleibt die ehemalige 3., dann 4. Klasse, dabei. Und die jetzigen Viertklässler, die ans Gymnasium Sulingen wechseln, hoffen darauf, dass dort das Projekt „Frei Day“ eingeführt wird. Das Gymnasium gehört zu den Schulen im Landkreis Diepholz, die Lehrer zum Hospitieren nach Scholen geschickt haben.

Manche Themen haben die Kinder auch nach Hause mitgebracht: Upcycling-Ideen etwa, die nun auch in mancher Familie praktiziert werden. Immer wieder sind Eltern auch eingebunden worden, haben ihren Beruf erklärt oder bei Projekten mitgeholfen. Zu recherchieren, wer bei der Umsetzung einer Idee helfen könnte und was zu tun ist, gehörte auch zu den Aufgaben, die es zu meistern galt.

Weiterer Vorteil: „Viele Kinder, die sonst Probleme beim Lernen haben, sind nun mit Spaß dabei. Das Team hat sie mitgenommen“, freuen sich die Eltern über das gute Miteinander. Neue Medien wurden eingebunden, aber auch beschränkt: Das Tablet zu nutzen war nur für eine halbe Stunde erlaubt.

Etwas länger hat es allerdings gedauert, bis auch die kleinen Filmsequenzen produziert waren: Präsentation heißt im Jahr 2023 nicht allein Plakate erstellen und malen – sondern auch Themen filmisch aufarbeiten.

In Scholen ist der „Frei-Day“ integriert in den Stundenplan, sind jeden Freitag vier Stunden für diese andere Lernform reserviert.

Dass sich die Schüler an der Grundschule Scholen in jeder Woche auf den Freitag freuen, liegt nicht daran, dass sich das Wochenende anschließt – sondern an der Freude über diese andere Art des Lernens, berichten Eltern erfreut.