Neue Koch- und Kreativkurse der VHS Samtgemeinde Schwaförden

Auch mit Töpferkursen wartet das Programm der VHS im Herbst auf. © Burkard Meyendriesch

Schwaförden – „Ungewöhnlich früh sind in diesem Jahr die Herbst-/Winter-Programme der Volkshochschule erschienen“, stellt Sabine Rasper, Leiterin der VHS-Arbeitsstelle Schwaförden, fest – und weist auf einige Angebote in der Samtgemeinde hin.

Im Herbst bietet der Koch Klaus Melloh gleich vier Kurse an. Schon Mitte September heißt es: „Herbstlich-Klassisch-Orange“. Wiederholt dürfen im Oktober Küchenkreative für ihre Freunde kochen. Im November gibt es ein Martinsessen ohne Gans. Und wer Freunde und Familie zu Weihnachten überraschen möchte, sollte sich bis Anfang Dezember für den Kursus „Festlich-Fröhlich-Vegan“ anmelden, empfiehlt Sabine Rasper: „In kleiner Gruppe wird das Menü gekocht und gegessen, damit das ganz besondere Weihnachtsgeschenk dann zu den Festtagen auch klappt.“

Für handwerklich Interessierte gibt es im Herbst Näh- und Töpferangebote. Und last but not least bietet Judite Weitekamp im September und im Januar zwei weitere Betonskulpturkurse an. Sabine Rasper empfiehlt zeitnahe Anmeldungen: „Die beliebten Kreativkurse sind meist schnell ausgebucht.“

Das Programm liegt in Geschäften und bei Institutionen aus, es findet sich auch auf der Homepage www.vhs-diepholz.de. Anmelden kann man sich online sowie unter Tel. 0 42 42 / 9 76 44 44.