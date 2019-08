Die neue Kita ist fertig

Probespielen mit Gästen in der neuen Kinderbetreuungseinrichtung in Neuenkirchen. Fotos: S. Wendt

Neuenkirchen – Wer sich fragt, was eine Krippengruppe so im Winter drinnen macht, wenn das Herumstromern draußen nicht mehr wirklich lustig ist, der wird bei der Antwort für die neue Neuenkirchener Einrichtung direkt und sofort neidisch: „Badespaß in der Badeecke, mit Rasierschaum und Co.“.

Die Baubesichtigung in der neuen Krippengruppe in Neuenkirchen offenbart ein Badezimmer mit eben jener großzügig gestalteten Badeecke, gleich zweifach, denn sowohl im Bereich der Krippe also auch in jenem für die Regelgruppe gibt es eine solche Ecke, samt schicker Fliesen und Fußbodenheizung, eingeplant worden von Architektin Franziska Keese.

Seit dem 1. August ist die Sommerpause in der Kinderbetreuung auch in Neuenkirchen beendet. Die Betreuung der Krippen- und Regelgruppe indes wird erst ab Montag, 19. August, in dem neuen Gebäude erfolgen, erklärt Helmut Meyer, betriebswirtschaftlicher Geschäftsführer des evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverbandes Grafschaft Diepholz, in dessen Trägerschaft sich die Einrichtung künftig befindet. Es wird die 22. im Portfolio des Verbandes sein.

„Tag der offenen Tür“ am 22. September

Justus bleibt beim Brunnenkranz im Garten stehen, prüft ihn fachmännisch auf Bespielbarkeit. Neben den Vertretern von Samtgemeinde, Kirche, Kirchenvorstand, Gemeinde und Kindergarten sind auch einige Kinder an diesem Freitag auf der Baustelle. Im Innenbereich sieht schon alles fertig aus, während draußen emsig gewerkelt wird. Leiterin Katja Meyer stellt jedoch klar: Zwar seien zahlreiche Möbelstücke Spielsachen, Bücher aus dem Bestand der Pastorenhaus- Knirpse mit umgezogen, das Team warte aber noch auf zahlreiche weitere Möbelstücke und sonstige Kleinigkeiten. „Hier sind ja schon Boden und Fenster drin“, stellten die Kids am Freitag fest. Die Regelgruppe hat dazu ein besonderes Fenster. Tief, das Fensterbrett fast über die gesamte Außenmauerbreite: „Mit Kissen ausgestattet, ist das eine Kuschelecke mit Blick nach draußen“, erklärt Katja Meyer. „Kinder mögen das.“ Nicht nur die.

Auch die Küche bietet einen Blick in den Garten: Hier speisen diejenigen Kinder, die zum Mittagessen bleiben. Werden das mehr, als Stühle an den runden Tisch passen, kann das Team in einen so genannten Differenzierungsraum umziehen, der sonst für Einzel- oder Extraangebote genutzt werden kann.

Die 15 Krippenplätze sind alle belegt, 14 Kinder besuchen die Regelgruppe – die für 25 konzipiert ist. Kernzeiten, die nachgefragt sind, liegen zwischen 7.30 und 14 Uhr. Die Leitung obliegt Katja Meyer, als Nachfolgerin von Helga Wohlers-Endrikat, die weiterhin zum Team gehört. Zwei Erzieherinnen kümmern sich um die Regelgruppe, vier um die Krippenkinder, eine Vertretungskraft unterstützt das Team täglich. Eine Reinigungskraft, eine Hauswirtschafterin und der Hausmeister komplettieren das Team der neuen Einrichtung.

Die übrigens zunächst nicht den Namen „Pastorenhaus Knirpse“ übernimmt. Man befinde sich zwar auf kirchlichem Grund, aber die Betreuung im ehemaligen Pastorenhaus sei einmalig gewesen. Mit einem Tag der offenen Tür wolle sich die Kita am 22. September, wenn auch zum Gemeindefest nach Neuenkirchen eingeladen wird, präsentieren. An dem Tag sollen Namensvorschläge gesammelt werden.

Lob für alle beteiligten Firmen

Wer sich beim Rundgang wundert, warum unterschiedliche Wasserhähne eingebaut wurden: Nein, da hat die Firma nicht Restbestände verarbeitet. „So können unterschiedliche motorische Bewegungen geübt werden“, erklärt Keeses Ehemann, Bauingenieur Oliver Keese beim Ortstermin. Und lobt die beteiligten Firmen, die alles daran gesetzt hätten, möglichst zügig fertig zu werden.

Bei den Kosten sei man in der geplanten Summe geblieben, erklärt Helmut Meyer: 980 000 Euro, „Hauptsponsor“ sei die Samtgemeinde Schwaförden mit 690 000 Euro. Aus dem RAT-Förderprogramm (Richtlinie zur Förderung des weiteren Ausbaus der Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren) sind 180 000 Euro eingeplant, die Restbeträge bleiben für Kirche und Kita-Verband. Der Verband allerdings habe sich zudem um die gesamte Arbeit von Ausschreibungen bis Bauausführung gekümmert, merkt Samtgemeindebürgermeister Helmut Denker dankend an. sis