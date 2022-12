Neue Ideen zur weiteren Nutzung von Stührings Gasthaus

Stührings Gasthaus soll – in welcher Form auch immer – für Sudwalde erhalten bleiben. © Bartels

Was aus Stührings Gasthaus wird? Nun, der Gemeinderat Sudwalde hat eine neue Idee entwickelt, wie das für das Dorfleben so wichtige Objekt weiter genutzt werden. Um das zu besprechen, ist eine Bürgerversammlung geplant.

Sudwalde – Was wird aus Stührings Gasthaus? Diese Frage beschäftigt viele Menschen aus Sudwalde und Umgebung, und sie war Gegenstand der Sitzung des Gemeinderats am Montag in der Gaststätte Friedrichs.

Im November hatten fünf der elf Ratsmitglieder einen Antrag eingebracht, sich mit der Zukunft der Immobilie zu beschäftigen, nachdem sie bereits im Internet zum Kauf angeboten wird. Nach Angaben der Eigentümer-Familie Grübmeyer gegenüber der Redaktion gab es diverse Anfragen – keine aber habe bisher überzeugt, das Anwesen steht weiterhin zum Verkauf.

Seit der Schließung des Gasthauses beschäftigt die Thematik die Ratsmitglieder bereits in den regelmäßigen Arbeitstreffen, und auch mit der Familie haben bereits Gespräche stattgefunden. Von den Eigentümern gebe es die Zusage, dass die Gemeinde Vorrang habe, wenn sie das Gebäude kaufen wolle, sagte Bürgermeister Rainer Klusmann. „Mit dem Kauf alleine ist es aber nicht getan – man muss auch jemanden haben, der die Verantwortung übernimmt.“ Daher habe sich der Rat ein Projekt in Linsburg im Landkreis Nienburg angesehen, bei dem – ähnlich wie auch beim Dorfgemeinschaftshaus in Schwaförden – eine frühere Gastwirtschaft zu einer neuen Nutzung gekommen sei, berichtete der Bürgermeister. Dort habe die Gemeinde das Gebäude gekauft und unterhalte es, während ein eigens gegründeter wirtschaftlicher Verein für den Betrieb des Objekts mit Saalvermietung und einem Einkaufsladen zuständig sei. „Wir waren begeistert“, sagte Klusmann, aber für die Ratsmitglieder stehe fest, dass kein Laden eingebunden werden solle, um nicht in Konkurrenz zum Verbrauchermarkt in Affinghausen zu treten. In Linsburg übernehme zudem eine Gaststätte aus einem Nachbarort das Catering für Veranstaltungen, und entsprechend habe es bereits Gespräche mit Familie Wermke gegeben. Es seien aber noch einige Dinge zu klären: Die Familie wisse, dass sich der Rat die Immobilie gerne noch einmal mit einem Sachverständigen vom Landkreis anschauen wolle, und auch mögliche Fördertöpfe würden überprüft. „Allen ist bewusst, welche Bedeutung das Gebäude für den Ort hat“, betonte Klusmann, aber „es sind noch viele Fragezeichen, die wir durch Ausrufezeichen ersetzen müssen.“ Ein Schritt auf diesem Weg soll eine Bürgerversammlung sein, wie der Rat einstimmig beschloss. Sie soll voraussichtlich Anfang Februar abgehalten werden, um ein Votum aus dem Ort zu erhalten und möglicherweise weitere Ideen und Anregungen zu bekommen. Das Ziel ist es, sagte Klusmann, diese Möglichkeit für Sudwalde zu erhalten.