Neue Heimat für die Sportler

Sudwalde und Affinghausen feiern Jubiläum „100 plus 2“ / Erinnerung an Fusion

Sudwalde – Der Sonntag, der letzte Tag der Jubiläumssportwoche des SC AS Hachetal, respektive des ehemaligen TuS Sudwalde, war den Aktivitäten der Kinder gewidmet – und dem abschließenden Festakt zum 102-jährigen Bestehen des Vereins, den es nicht mehr gibt.

Er hatte sich 2016, zusammen mit dem TSV Affinghausen, im FC Hachetal heute Sportclub Hachetal – zusammengeschlossen. Diese Vereinigung ging problemlos vonstatten, berichtete Harald Wehrenberg, Vorsitzender des SC AS Hachetal, in seinem Rückblick. Er gehörte damals dem TSV Affinghausen an und war überzeugt, dass die Fusion notwendig sei, um den Sportbetrieb zu erhalten. Niemand habe dabei seine Heimat verloren, und auch durch den neuen Zusammenschluss der Jugendmannschaften in der Samtgemeinde Schwaförden zur „JSG Hanse“ werde niemand heimatlos. Die neue Heimat sei für die Jugendlichen eben jetzt die Samtgemeinde. Gewiss, man müsse jetzt mehr und weiter fahren, aber das sollte es wert sein, um den Kindern und Jugendlichen ihren Sport zu ermöglich.

Zurück zur Fusion 2016. Dabei sei zusammengewachsen, was zusammengepasst habe, sagte Sudwaldes Bürgermeister Rainer Klusmann in seinem Grußwort, das er auch im Namen seines Affinghäuser Amtskollegen Jürgen Köberlein sprach.

+ Norbert Neumann, Martin Kohröde und Ulf Kohröde (v.l.). © Kropf, Gerhard

Auch der ehemalige Vorsitzende Norbert Neumann bezeichnete die Verschmelzung der Vereine in seinem Rückblick als vollen Erfolg. Peter Miklis, stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Diepholz im Niedersächsischen Fußballverband, hob die Vielfalt des Angebots an Sportarten im SC AS Hachetal hervor, die weit über den Fußball hinausginge. Darum auch die Änderung im Vereinsnamen von FC (Fußballclub) zu SC (Sportclub). Er erinnerte an die vielen Sitzungen unterschiedlicher Gremien bei „Strulli“ im leider geschlossenen Gasthaus Stühring. Zusammenkünfte, die in wehmütigen Rückblicken auch in anderen Reden thematisiert wurden. Miklis hob hervor, dass es ohne Ehrenamtler nicht gehe, und als ein besonders verdienter wurden Platzwart Dieter Menze-Rajes und seine Frau Gisela von Vereinsvorsitzendem Wehrenberg geehrt.

+ Ehrung für das Ehrenamt: Harald Wehrenberg, Dieter Menze-Rajes, Martin Kohröde, Ulf Kohröde und Gisela Menze-Rajes (von links). © Kropf, Gerhard

Wehrenberg wiederum wurde durch eine besondere Ehrung selbst überrascht: Die Geschäftsführerin des Kreissportbundes, Vera Tebelmann, zeichnete ihn für seine Verdienste mit der Silbernen Ehrennadel des Landessportbundes Niedersachsen aus.

Grußworte für die Nachbarvereine SC Ehrenburg und TSV Schwaförden sprachen die Schatzmeister André Borchers und Sven Horstmann. Mit der Ausgabe der Chronik an jeden Anwesenden und der Ankündigung des Vorsitzenden „Freigetränke für alle, solange die Vereinskasse das verkraften kann“ wurde der Festakt zum 100-jährigen Jubiläums der Gründung des TuS Sudwalde, der pandemiebedingt im 102. Jahr begangen wurde, beendet.