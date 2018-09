Neubau für „Knirpse“ beginnt

Symbolischer erster Spatenstich für Kinderbetreuungseinrichtung in Neuenkirchen

+ Den symbolischen Startschuss für den Bau der neuen Kinderbetreuungseinrichtung in Neuenkirchen gaben am Donnerstagnachmittag Vertreter von Gemeinde, Samtgemeinde, „Kirche“ und der Kita „Pastorenhaus-Knirpse“. - Foto: Behling

Neuenkirchen - Noch dient der gelbe Bagger, der am Donnerstagnachmittag auf dem Grundstück der Kirchengemeinde Neuenkirchen Ecke Cantruper Straße/Mittelstraße in der Sonne leuchtet, als Dekoration – doch der Neubau der Kinderbetreuungseinrichtung soll hier in wenigen Tagen beginnen: Vertreter von Gemeinde und Kirchengemeinde Neuenkirchen, der Samtgemeinde Schwaförden, vom evangelisch-lutherischen Kindertagesstättenverband Grafschaft Diepholz und von der Kindertagesstätte „Pastorenhaus-Knirpse“ geben mit dem „ersten Spatenstich“ den symbolischen Startschuss.