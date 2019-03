30 Neuaufnahmen innerhalb eines Jahres

Scholen – Zur Mitgliederversammlung des SoVD-Ortsverbandes Scholen-Neuenkirchen-Ehrenburg begrüßte Vorsitzender Karl-Heinz Schwenn Mitglieder und Gäste im Scholener Gasthaus Brand. Schwenn berichtete ausführlich über 2018 wahrgenommenen Termine und Aktivitäten des Ortsverbandes. Sieben verstorbenen Mitgliedern galt eingangs der Versammlung ein stilles Gedenken, sieben Austritte waren zu verzeichnen – dem stehen 30 Neuaufnahmen gegenüber. Damit hat der Ortsverband aktuell 356 Mitglieder.

Einige Mitglieder wurden für langjährige Treue zum Sozialverband Deutschland ausgezeichnet. Seit 40 Jahren Mitglied ist Ludwig Blaszak, seit 25 Jahren gehören Hermann Hartau, Hannelore Hogrefe, Luise Johanning, Fritz Käsemeyer, Kazimierz Krawczynski, Bernhard Albers, Horst Barmbold, Söhnke Embshoff und Irmgard Schweers dem SoVD an, seit zehn Jahren Frank Lawrenz, Inge und Günter Riechers, Bärbel Stirnadel, Thorsten Waldapfel, Marie-Luise und Horst Heider. Einige Jubilare hatten an der Versammlung nicht teilnehmen können.

Für den 2. Juli ist die Teilnahme an einer Tagesfahrt der Firma Gaumann aus Sulingen vorgesehen, für September ein Informationsnachmittag in der „Kaffeediele am Sulestein“ in Blockwinkel.

Seitens des SoVD-Kreisverbandes richtete dessen Schatzmeisterin Ursula Bredemeier Grüße aus und berichtete über die Aktivitäten des Sozialverbandes auf Kreisebene, die stellvertretenden Bürgermeister Henning Jürgens (Ehrenburg) und Cord-Heinrich Jahn (Scholen) würdigten die Arbeit des Ortsverbandes.