Arbeiten im Schweringhäuser Schützenhaus

Von: Sylvia Wendt

Das Schützenhaus soll eine Toilette erhalten. © S. Wendt

Schweringhausen: Schützendamen feiern 50-jähriges Bestehen am 24. Juni

Schweringhausen – Das Schützenfest des Schützenvereins Schweringhausen und Umgebung wird in diesem Jahr ergänzt um eine besondere Feier: Am zweiten Schützenfesttag soll das 50-jährige Bestehen der Damenschießgruppe gefeiert werden. Erster Festtag ist Freitag, 23. Juni, gefolgt vom Tag zwei am Samstag, 24. Juni, das Königs- und Dorfpokalschießen ist für Samstag, 10. Juni, um 17 Uhr geplant.

Der Verein steht vor einem arbeitsreichen Jahr: Da das Nutzungsrecht der Toiletten in der benachbarten Alten Schule nur noch wenige Zeit besteht, wurde in der jüngsten Versammlung einstimmig beschlossen, im angrenzenden Raum der Schießhalle Toiletten zu errichten.

Die Versammlung leitete stellvertretende Präsidentin Gaby Gronemeyer im Gasthaus Heitmann. Die kommissarische Leitung hatte für ein Jahr Annette Gehrke übernommen, das Jahr sei nun vorbei, erklärte Gronemeyer und kündigte an, dass der geschäftsführende Vorstand die Aufgaben übernimmt.

Wer übernimmt den Vorsitz des Vereins?

Allerdings: Nur für zwei Jahre, bis zu den turnusgemäßen Wahlen. Und in der Hoffnung, dass sich bis dahin jemand findet, der die Leitung des Schützenvereins, gegründet im Jahr 1904, übernimmt.

Nach der Auflösung der Ortsfeuerwehr Schweringhausen kümmern sich nun die Schützen um die Organisation des Osterfeuers, das am Samstag, 8. April, entfacht wird Gaby Gronemeyer dankte dem ehemaligen Kommando der Freiwilligen Feuerwehr für die großzügige Sachspende. Die Schützen übernehmen auch die Altpapiersammlung, die damit in bewährter Weise fortgeführt werden kann. Schießwartin Maren Brand zeichnete Henrik Wulferding als jahresbesten Schützen aus. sis /r.