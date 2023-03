Netzwerk will Künstler und Veranstalter im Kreis Diepholz zusammenbringen

Von: Sylvia Wendt

Der Kultur eine Bühne bereiten soll das neue Kulturnetzwerk. © K-Scheune

Mit dem Kulturnetzwerk möchten Andreas Kaiser und Franziska Faust Künstler und Veranstalter im Landkreis Diepholz zusammenbringen.

Sudwalde/Landkreis – Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagt Andreas Kaiser. Mit „wir“ meint er alle Kulturschaffenden im Landkreis Diepholz – und weiß selbst nicht einmal, wer alles dazugehört. Künstler und Veranstalter zusammenbringen, das war die Idee für ein erstes Treffen, für einen ersten Aufruf, der bereits im Dezember eine kleine Gruppe aufhorchen ließ.

Fachpersonal aus den beteiligten Branchen hat sich in der Pandemie neue Stellen gesucht

Das Echo soll größer werden, soll wachsen – für Musik, für bildende Kunst, für darstellende Kunst. Und die Organisatoren haben dafür bereits eine Homepage angelegt, die mit jeder Mail, die eingeht, wächst: Foto und Infos sollen Künstlern und Kulturschaffenden auf der Internetseite des Kulturnetzwerkes ein Forum geben.

Ein zweites Treffen sei schon längst geplant gewesen, sagt Kaiser auf Nachfrage. Bisher allerdings sei noch keine Einladung erfolgt. Dass sich die Kulturschaffenden im Landkreis Diepholz vernetzen, soll Kräfte und Know-how bündeln. Gemeinsam der Situation Herr werden, dass Fachpersonal sich in und nach der Pandemie beruflich anders orientiert hat. Orientieren musste, denn: Kulturelle Veranstaltungen sind ausgefallen, damit war auch technisch versiertes Personal nicht gefragt. Das fehlt heute.

Eine andere Thematik: die Förderprogramme. Wer fördert was – das ist auch im Bereich Kultur durchaus ein „Drama in mehreren Akten“, durch das nicht jeder hindurchfindet.

Kaiser und Faust organisieren das Kulturnetzwerk ehrenamtlich

Das erste Treffen hat neue Kontakte gebracht – dass man sich mal kennenlernt, herausfindet, was der andere so anbietet an Veranstaltungen. Ziel: „Die Präsenz erhöhen für die Künstler“, erklärt Andreas Kaiser, „und durchaus auch dem Veranstalter eine Anlaufstelle bieten.“ Grundsätzlich aber ist das Ziel, eine (ehrenamtlich organisierte) Option zu bieten. Kunst, Künstlern und Veranstaltern eine Stimme zu geben. „Das Kulturnetzwerk soll eben genau das sein, eine Vernetzungsstelle für Fachleute aus der Veranstaltungsbranche.

Für Fragen rund um das neue Kulturnetzwerk ist eine spezielle Mobilfunknummer geschaltet, unter der Andreas Kaiser erreichbar ist. Auf der Homepage selbst findet sich ein Formular, das gleich online ausgefüllt werden kann.

Kontakt www.kulturnetzwerk-lk-diepholz.de; 0176/41501465 (auch per WhatsApp)

Die Initiative geht zwar von Andreas Kaiser und Franziska Faust, beide engagiert in der „K-Scheune“ in Sudwalde aus (Veranstaltungsort und Verein zugleich), ihr Grundanliegen, eine Plattform zum Vernetzen zu schaffen, hat jedoch einen ganz simplen Grund: „Weil das bisher fehlt. Weil wir die Notwendigkeit dafür sehen.“

Vereine, die sich um Kultur kümmern, gibt es etliche im Landkreis Diepholz, mitunter weiß der eine aber nicht von anderen, ist regional eher begrenzt, nur im direkten Umfeld bekannt. Auch das soll sich ändern.