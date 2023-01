Nach der Flucht aus Afghanistan: In Sicherheit in Schwaförden

Von: Sylvia Wendt

Familie Omari, von links Vater Mohammad Arif Omari mit Mareiah und Mohammed Salem und Mauzhgan sowie Ehefrau Manila, den Töchtern Mariam und Marine, Flüchtlingshelfer Erdmann Germer und Mohammad Sacker Omari (von links) sucht ein Zuhause mit mehr Platz. © S. Wendt

Schwaförden – Was sind Gründe, sein Land zu verlassen? Weil woanders die Sonne öfters scheint? Weil woanders eine Arbeitsstelle wartet? Auf die Familie Omari aus Afghanistan trifft weder das eine noch das andere zu. Weil sie um ihr Leben bangen mussten, haben die Omaris ihr Heimatland verlassen. Acht Personen wohnen nun seit Juni in einer Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung in Schwaförden. Der dringlichste Wunsch der Familie für das neue Jahr ist deshalb eine größere Wohnung.

Die Familie mit Vater Mohammad Arif Omari (48), Mama Manila (37) und den Kindern Marine (16), Mohammad Sacker (15), Mariam (12), Mohammad Salem (8), Muzhgan (6) und der 14 Monate alten Mahreiah genießt ein unbefristetes Bleiberecht in Deutschland. Vater Arif hat lange Jahre für die deutsche Entwicklungshilfeagentur GIZ gearbeitet. Er spricht mehrere Sprachen: Englisch, Russisch und Indisch. Und er hat in nur wenigen Monaten auch Deutsch sehr gut gelernt.

„Ich bin begeistert, wie er sich eine Sprache so schnell aneignen kann“, sagt Erdmann Germer. Als Flüchtlingsbetreuer begleitet der Mittsiebziger die Familie Omari, die es ihm besonders angetan hat: „Das sind richtig gute Leute.“ Auf den Safrantee, den die Familie zum Gespräch serviert, hat er sich besonders gefreut: Safran, hier richtig teuer, gehört in Afghanistan zum Alltag, wie Vater Mohammad Arif Omari erklärt: „Schon im Koran stehe, dass er als Medizin guttut.“ Der Tee schmeckt tatsächlich sehr gut und die beiden ältesten Töchter lächeln, als es darum geht, wie viel Safran auf eine Kanne Tee benutzt wird. Es mag also durchaus sein, dass da jeder eine unterschiedliche Maßeinheit favorisiert.

Die Mädchen lächeln, sie sind hier sicher. Alle Kinder sind sicher. Wie sich dagegen das Leben aktuell im Heimatland entwickelt, wird in Telefonaten mit weiterhin dort leben Familienangehörigen deutlich. Die Taliban haben allen Frauen den Zugang zu höherer Bildung versperrt, Arbeit zu finden für die Männer seiner Familie und der seiner Frau sei schwierig, berichtet Mohammad Arif Omari von einem Alltag, der von Schwaförden aus gesehen zwar geografisch sehr weit entfernt ist, per Telefon aber ganz nahe ist.

Die Kinder der Familie Omari gehen in Schwaförden in den Kindergarten beziehungsweise zur Schule. Und Erdmann Germer ist zutiefst dankbar für ein Lehrerkollegium an der Oberschule, das hilft und sich kümmert. Etwa, als die Kinder, weil gerade erst angekommen, nicht mit auf Klassenfahrt gehen können: Germer, Vater Omari und die Kinder dürfen in der Woche einen Bereich an der Schule nutzen für eine Sondereinheit Deutsch – eingebunden werden können in diesen „Unterricht“ spontan auch die Kinder ukrainischer Schutzsuchender, für die Vater Omari aus dem Russischen ins Deutsche dolmetscht. Germer, einst Lehrer an der Landwirtschaftlichen Schule, genießt die kleine Rückkehr in den einstigen Beruf. Vater Omari besucht seinen Deutschkurs noch bis April – und wenn er die Sprache gut genug spricht, will er sich Arbeit suchen, sagt er.

Welche Größe darf die Wohnung haben, die die Familie sucht? Nach Angaben des Jobcenters seien für eine achtköpfige Familie 125 Quadratmeter angemessen, eine 160 Quadratmeter große Wohnung hatte die Familie in Aussicht – diese Option hat sich leider zerschlagen. Das Jobcenter übernehme die Miete, erklärt Germer die Formalitäten. Mietkosten seien aktuell bis zu 1 300 Euro warm zugesagt.

Die Familie ist auf den ÖPNV angewiesen, Schule, Kindergarten sollten gut erreichbar sein. Deshalb ist eine gute ÖPNV-Anbindung unbedingt wichtig. Natürlich sei Sulingen als Mittelzentrum da optimal. Die Familie hofft.

Hofft auf mehr Platz für die Kinder, die jetzt aufgeteilt auf drei Stockbetten in einem leinen, kaum 15 Quadratmeter großen Zimmer schlafen und sich aufhalten. Der Hauptraum, auch der nur etwa 16 Quadratmeter groß und mit zwei kleinen Sofas und einem weiteren Stockbett versehen, ist der Hauptaufenthaltsraum für die Familie. Weiteres Manko ist der bauliche Zustand der Wohnung. Es gibt, unter anderem, Schimmelbefall. Die Familie hat sich dank der Kleiderkammer in Kirchdorf mit Kleidung, Bettwäsche und Spielsachen für die Kinder mit den notwendigen Dingen ausstatten können. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagen die Familie und Germer zur Unterstützung.

Was nimmt man mit, wenn man aus seinem bisherigen Leben fliehen muss? Vater Mohammad Arif hatte für sich und Tochter Marine Pässe erhalten, für eine medizinische Behandlung der Tochter, die in Pakistan durchgeführt wurde. Pässe für Ehefrau Manila und die weiteren fünf Kinder zu bekommen, das habe lange acht Monate gedauert. Immer wieder habe er sich nach Kabul begeben, habe immer wieder die Taliban fürchten müssen – als Ortskraft für eine deutsche Firma steht er besonders im Visier.

Letztlich hat er teuer für Pässe bezahlt. Die Familie konnte im Mai per Flugzeug zunächst nach Pakistan und dann nach Hannover fliehen. Das Gepäck: Vier große Koffer – da bleibt nicht viel, was die Kinder an persönlichen Dingen, gar an Spielzeug mitnehmen durften.

Die Wohnungssuche im Sulinger Land gestaltet sich schwierig – für alle Suchenden, egal ob Flüchtling oder nicht, mit oder ohne Arbeit. Das wissen Germer und die Kollegen Flüchtlingshelfer in allen Kommunen zu gut – und hoffen dennoch auf eine Lösung für Familie Omari.

Vermieter, die helfen können, erreichen Erdmann Germer unter Tel. 01 77 /6 89 79 28.