Lebensmittelproben aus dem Feuerwehrlager: Keine Beanstandungen

Noroviren bei zwei Kindern belegt

Landkreis Diepholz - Die Lebensmittel im Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager in Sudwalde waren in Ordnung: Die Untersuchungen beim niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Oldenburg, kurz Laves, haben keine Beanstandungen ergeben. Das teilte Kreisrat Jens-Hermann Kleine gestern mit.